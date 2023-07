Assister à un opéra éveille les sens des bébés

L'ESSENTIEL Durant la représentation en direct d'un opéra pour enfants, les bébés de 6 à 14 mois étaient attentifs pendant 72 % des 12 minutes du spectacle et leur rythme cardiaque "s'accélérait et ralentissait".

Les enfants ayant visionné l’enregistrement du concert étaient plus distraits et avaient des périodes d'attention plus courtes.

Les nourrissons ressentent ainsi l'impact d'un spectacle en direct, à la fois par les interactions des musiciens avec le public et par l'expérience sociale d'être dans une foule.

Tout comme les adultes, les tout-petits apprécient le fait d’écouter de la musique en direct. C’est la conclusion d’une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Psychology of Aesthetics Creativity and the Arts. "Les expériences les plus fortes sont celles que nous partageons avec les autres", ont écrit des chercheurs de l’université de Toronto à Scarborough (Canada). Selon eux, la socialisation est cruciale pendant le développement d’un enfant. Son cerveau pose les bases de ses futures compétences et aptitudes au fur et à mesure qu'il grandit. La musique peut jouer un rôle déterminant dans l'établissement de ces liens importants, d’après Laura Cirelli, auteure principale des travaux.

Musique : étudier les réactions des bébés à un spectacle en direct et à un enregistrement

Ainsi, l’équipe a voulu étudier les réponses à des stimuli socialement puissants, tels que la musique, dans des contextes de la vie réelle. En clair, elle a examiné les réponses comportements et physiologiques de 120 bébés âgés de 6 à 14 mois. Les jeunes participants ont soit assisté à une représentation en direct d'un opéra pour enfants ou soit visionné une version enregistrée du concert. Les chercheurs ont diffusé l'enregistrement de manière à ce que les artistes soient à la même taille, à la même distance et au même volume que dans la version en direct. Ensuite, ils ont analysé les réactions des bébés grâce à des moniteurs cardiaques et à des tablettes installées au dos des sièges de concert qui les filmaient.

Une attention plus soutenue et un rythme cardiaque synchronisé lors du spectacle en direct

"Les enfants étaient plus concentrés durant le spectacle en direct que durant le visionnage de l’enregistrement, ce qui s'est traduit par une attention plus globale et plus soutenue", peut-on lire dans les résultats. Dans le détail, la représentation en direct a capté leur attention pendant 72 % des 12 minutes du spectacle, tandis que l'enregistrement a capté leur attention pendant 54 %. Durant l’opéra en direct, les bébés étaient attentifs pendant de plus longues périodes. Autre constat : une synchronisation physiologique a été observée chez les nourrissons ayant assisté au spectacle en direct. Selon Laura Cirelli, leur rythme cardiaque "s'accélérait et ralentissait."

Les nourrissons ayant visionné l’enregistrement étaient plus distraits

D’après l’équipe, ces résultats ne veulent pas dire que les bébés trouvent les spectacles virtuels ennuyeux. Les enfants ayant regardé l’enregistrement étaient à peu près aussi attentifs que ceux qui assistaient au spectacle en direct, mais ils étaient plus susceptibles d'être distraits tout au long du spectacle et d'avoir des périodes d'attention plus courtes. "Ces données suggèrent que les interactions entre l'interprète et le public et le contexte social jouent un rôle important dans la captation de l'attention et la coordination des réponses émotionnelles aux spectacles musicaux au début de la vie", ont conclu les auteurs.