Capteurs de glucose : une bonne idée pour perdre du poids ?

L'ESSENTIEL Sur les réseaux sociaux, certains influenceurs font la promotion de l’utilisation de capteurs de glucose pour maigrir.

Il s’agit de dispositif médicaux pour surveiller le taux de glucose dans le sang des patients diabétiques.

Une loi, promulguée le 9 juin dernier, prévoit de sanctionner les influenceurs qui font ce type de publicités

Installer des capteurs de glucose pour perdre du poids… Une pratique en vogue depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux et vivement dénoncée par les personnes atteintes de diabète, qui ont besoin de ce type de dispositifs.

Les capteurs de glucose sont des dispositifs médicaux pour les diabétiques

Sur son compte Instagram, @coco_and_podie dénonce cette pratique dans une vidéo : “une “tendance” inquiétante, qui nous diabétiques, nous écoeure au plus haut point. C’est la déferlante des “influenceurs bien-être” qui se posent des capteurs sans problèmes de santé. La névrose du “body positive” va jusqu’à se mettre un dispositif dont des milliers de malades aimeraient se passer.”

À l’Assemblée nationale, cette problématique a aussi été traitée : “la promotion de dispositifs médicaux et médicaments non remboursés par la Sécurité sociale, comme les capteurs de glucose en continu, utilisés à des fins de confort personnel par certains influenceurs (fait) ainsi courir le risque d’une rupture d’approvisionnement, estimait en séance la parlementaire Nathalie Bassire. Alors même que ces produits sont essentiels à la santé des personnes atteintes de diabète.”

Une loi pour limiter ce type de pratique

La loi qui a été promulguée le 9 juin dernier va peut-être freiner cette pratique. Elle vise à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

“L'objectif est de mieux lutter contre certaines dérives et arnaques constatées (incitation à faire des régimes alimentaires dangereux, de la chirurgie esthétique, des paris excessifs, promotion de contrefaçons...)”, peut-on lire sur le site du gouvernement. En cas de non respect de la loi, les influenceurs risqueront une peine de prison, des amendes (jusqu'à 300 000 euros dans certains cas) et une interdiction d'exercer.

En France, plus de 3,5 millions de personnes sont traitées par médicament pour un diabète, soit 5,3 % de la population, selon Santé publique France. Le diabète de type 2 est dû à une mauvaise utilisation de l’insuline - hormone qui régule le taux de sucre dans le sang - par les cellules de l’organisme, d’après l’Assurance maladie.

En revanche, le diabète de type 1 est dû à une absence de sécrétion d’insuline par le pancréas et est généralement présent dès l’enfance ou l’adolescence. Mais qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre, cette maladie se caractérise par un taux trop élevé de sucre dans le sang, l’hyperglycémie. Les capteurs de glycémie permettent donc de surveiller le taux de sucre dans le sang et de se faire des injections d’insuline en conséquence… Un dispositif médical donc, qui n’a pas pour objectif de faire maigrir ses utilisateurs.