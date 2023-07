Cancer du sein : «Ça fait du bien d’être chouchoutée après tout ce que l’on a traversé»

L'ESSENTIEL À l’âge de 57 ans, Patricia Rougeul a reçu un diagnostic de cancer du sein.

La sexagénaire a subi une mastectomie totale de son sein gauche, puis a bénéficié de séances de chimiothérapie et de radiothérapie. Elle est actuellement sous hormonothérapie.

Du 20 mars au 1er avril dernier, elle a participé au programme d’accompagnement et de réhabilitation post-thérapeutique pour les femmes en rémission complète.

"À l’âge de 40 ans, les professionnels de santé ont constaté que mes glandes mammaires étaient importantes. Après un suivi régulier, j’ai dû faire une mammographie tous les ans après avoir eu 50 ans. Sept ans plus tard, mon médecin m’a indiqué, lors d’un examen, que quelque chose n’était pas net", se souvient Patricia Rougeul, coach en entreprise. La patiente, aujourd’hui âgée de 60 ans, a dû faire une biopsie. En octobre 2020, les résultats ont révélé que la mère de deux enfants était atteinte d’un cancer du sein "de stade 1, voire 2". Deux tumeurs, dont une était plus importante, ont été identifiées par les praticiens. "C’était une année particulièrement éprouvante, car mon mari venait de faire un grave accident de scooter, il était plongé dans le coma. Rien ne peut le confirmer, mais je pense que ce drame a sans doute favorisé la survenue des tumeurs."

"Ce qui a été le plus dur pour moi, c’était de perdre mes cheveux"

Après avoir reçu ce diagnostic, la Francilienne s’est sentie très soutenue par ses proches, qui essayaient de lui changer les idées. "Je n’ai pas voulu l’annoncer tout de suite à mes enfants. J’ai attendu d’avoir la date de mon opération, plus précisément de ma mastectomie, qui est tombée durant la période de mon anniversaire", raconte la férue de poterie et de couture. Peu de temps après l'ablation totale de son sein gauche, elle a bénéficié de séances de chimiothérapie. "Le protocole a duré six semaines. Je faisais une séance, puis pendant 15 jours, je laissais mon corps, qui était épuisé, se reposer. Donc j’allais mieux, et rebelote la troisième semaine, c’était reparti pour une séance ! J’avais des nausées, une fatigue intense et un goût métallique dans la bouche. Mais ce qui a été le plus dur pour moi, c’était de perdre mes cils, mes sourcils et surtout mes cheveux. J’avais du mal à l’accepter. Heureusement que mes copines étaient présentes. Elles m’ont même aidé à choisir ma perruque", confie l’ancienne commerciale qui a été prise en charge à l’Institut Curie à Paris.

Hormonothérapie : "j’ai de la chance, car j’arrive à supporter" les effets secondaires

Patricia Rougeul a eu le droit à un mois de répit avant d’enchaîner avec les séances de radiothérapie. "Je devais faire 25 séances, dont la durée était 15 à 20 minutes tous les jours, mais c’était moins fatigant que la chimiothérapie. De plus, mes cheveux commençaient à repousser. Maintenant, je suis sous hormonothérapie, car mon cancer du sein est hormonodépendant. Cela fait quatre ans que je bénéficie de ce traitement, qui diminue le risque de rechute de plus de 40 %, il me reste encore trois ans. Toutes les femmes ne le font pas, car les effets secondaires, comme la prise de poids, les nausées, les douleurs articulaires et la dépression, sont importants. De mon côté, j’ai de la chance, car j’arrive à les supporter. De plus, pour lutter contre les douleurs articulaires, je fais du yoga, du pilates et de la natation. Pendant six ou sept mois, j’ai suivi un régime qui m’a permis de perdre du poids et de moins souffrir des symptômes de l’ostéoporose"

Cure thermale : "un certain coût" et une "démarche longue"

En 2022, la patiente consulte le magazine Rose qu’elle a l’habitude de lire. Ce dernier met en avant une cure thermale, appelée "Parenthèse", qui est validée par la CNAM et proposée par le Groupe Thermes Adour. Ce programme d’accompagnement et de réhabilitation post-thérapeutique promet d’accompagner la convalescence des femmes en rémission complète. "En lisant ça, je me suis dis que ce serait peut-être le moment de faire une pause et surtout de voir si la cure avait des effets sur mes douleurs. Problème : le programme est pris en charge uniquement à 50 %. Il reste donc 350 euros à payer, en plus de l’hébergement et des déplacements. Ça a donc un certain coût, mais j’ai décidé de me faire un cadeau et de me l’offrir. Je me suis privée sur autre chose, par exemple les vacances", explique la sexagénaire.

Au cours du mois d’octobre, elle se rend chez son médecin pour la prescription de cette cure thermale. "Ensuite, la démarche était très longue. Je n’ai pas eu de réponse pendant plusieurs mois. La cure commençait le 20 mars et se terminait le 1er avril 2023. C’est seulement à la fin du mois de février que j’ai eu un retour. J’ai rapidement compris que les caisses de Sécurité sociale ne savaient pas comment traiter le dossier, car c’est quelque chose de nouveau", déplore la mère de famille, qui a loué un logement Airbnb pendant une semaine et a passé quelques nuits dans l’établissement où la cure était proposée.

"Retrouver de l’énergie, être plus sereine et avoir moins de douleurs" grâce à la cure

"Durant ce programme de 12 jours, on n'était que deux. J’ai rencontré une femme plus âgée avec qui je me suis bien entendue. Nous sommes toujours en contact", indique Patricia Rougeul. Au cours de la cure, la coach en entreprise a pratiqué plusieurs activités physiques, notamment le pilates, la marche nordique, le cardiotraining ou encore l’aquagym. "On a bénéficié des soins thermaux (hydromassage en baignoire, douche jet, massage kiné…), échangé avec la diététicienne et le chef cuisiner de l’hôtel, consulté un psychologue. On a aussi eu le droit à un atelier beauté avec des conseils de maquillage et un soin du visage. Ça fait du bien d’être chouchoutée après tout ce que l’on a traversé", détaille la Francilienne.

Elle estime que le programme et les conditions de la cure, située près d’un lac, étaient parfaits. "Il était riche et bien construit. On a pu avoir du temps libre entre les soins et les ateliers. Autre avantage : l’accompagnement. Les personnes qui s’occupaient de nous étaient bienveillantes, gentilles et aux petits soins. Cela m’a permis de me sentir entourée et de me laisser aller alors que ce n’est pas dans mes habitudes. La cure m’a permis de retrouver de l’énergie, d’être plus sereine et d’avoir moins de douleurs." Après avoir suivi ce programme, la patiente l’a recommandé à plusieurs personnes, notamment sa belle-sœur. "Il est dommage que cette cure post cancer du sein ne soit pas remboursée à 100 %, comme une cure spécialisée en rhumatologie ou phlébologie. Je ne trouve pas ça normal ! De plus, il y a un manque d’informations et de connaissances au niveau de la procédure. Cela peut décourager les femmes."