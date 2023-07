Ehpad : les interactions avec les enfants améliorent le bien-être des résidents

L'ESSENTIEL En Afrique du Sud, une maison de retraite propose un programme, qui permet aux résidents d’échanger et de jouer régulièrement avec les enfants qui fréquentent une école maternelle sur place.

Dans cette maison de retraite, quatre femmes étaient susceptibles de souffrir d'anxiété, de dépression ou des deux.

Les interactions intergénérationnelles ont favorisé un sentiment d'appartenance et d'utilité, de bons souvenirs de leur propre enfance et des effets positifs sur l'humeur et les émotions.

"La santé mentale d'une population de plus en plus vieillissante est un élément important des soins de santé", ont déclaré des chercheurs de l’université de Stellenbosch en Afrique du Sud. Plusieurs données ont suggéré que les programmes permettant aux seniors d'interagir régulièrement avec des enfants pouvaient améliorer leur santé mentale. Cependant, la plupart des recherches ont été menées en dehors des maisons de retraite. C’est pourquoi les scientifiques sud-africains ont décidé de réaliser une étude pour mieux comprendre les potentiels avantages des interactions intergénérationnelles.

Dépression, anxiété : 4 femmes en maison de retraite sur 10 susceptibles d’en souffrir

Dans leurs travaux, l’équipe s’est concentrée sur une maison de retraite qui propose un programme, appelée "Eden Alternative", qui vise à minimiser les facteurs favorisant les troubles mentaux. Dans le cadre de ce programme, les résidents peuvent échanger régulièrement avec les enfants qui fréquentent une école maternelle sur place lors d’activités, tels que la réalisation de puzzles, la lecture ou le chant.

Pour les besoins de l’étude, les auteurs ont invité les personnes âgées à remplir un questionnaire évaluant leurs niveaux d'anxiété et de dépression et leur demandant de décrire leurs expériences avec les enfants. Selon les données, dix femmes ont participé à cette recherche, quatre d'entre elles étant susceptibles de souffrir d'anxiété, de dépression ou des deux. Toutes les participantes ont eu des interactions avec les enfants d'âge préscolaire, mais certaines en ont eu plus que d'autres.

Les interactions intergénérationnelles "favorisent un sentiment d'appartenance et d'utilité"

D’après les résultats, publiés dans la revue Plos One, dans l’ensemble, les interactions intergénérationnelles ont été vécues de manière positive. Elles "favorisent un sentiment d'appartenance et d'utilité, évoquent des souvenirs et influencent positivement le bien-être des personnes âgées", ont précisé les chercheurs dans un communiqué. Sur la base de cette étude, ils concluent que ces programmes aident les résidents à mieux gérer la dépression et l’anxiété. « Des recommandations sont formulées pour une mise en œuvre réussie de tels programmes. »