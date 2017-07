Rapport de la Drees

Personnes âgées : une entrée en institution de plus en plus tardive

L’âge moyen des résidents en établissement d’hébergement pour personnes âgées augmente. Le handicap et les maladies neurologiques sont aussi plus fréquents.

Les Français veulent vieillir à domicile, et le font le plus longtemps possible. L’âge moyen à l’entrée en établissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) le confirme. En 2015, les hébergés étaient plus âgés par rapport à 2011.

En moyenne, les résidents étaient comptaient ainsi presque 86 bougies. C’est ce que montre un rapport de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees). Fin 2015, près de 730 000 seniors vivaient au sein d’un établissement d’hébergement qui leur est dédié.

La plupart du temps (80 %), la structure est spécialisée dans la prise en charge des personnes âgées dépendantes, un EHPAD. Mais depuis 2011, la part des accueils transitoires progresse. 4 % des personnes âgées sont désormais accueillies dans un centre d’hébergement temporaire.





Une perte d’autonomie croissante

Cette évolution des structures d’accueil s’accompagne aussi d’un changement du portrait robot des résidents en EHPA. D’abord, ils sont plus âgés. La moitié d’entre eux a plus de 87 ans – les hommes étant un peu plus jeunes que les femmes. Ce phénomène s’explique par l’allongement de l’espérance de vie mais aussi l’arrivée des générations du baby boom vers le grand âge.

Cela explique sans doute le fort renouvellement des habitants de ces structures. Un quart des personnes accueillies sont arrivées au cours de l’année. Et deux tiers des sorties d’établissement sont dus à des décès. Dans les autres cas, elles correspondent souvent à un changement de structure.

Mais qui dit arrivée plus tardive dit aussi moins bonne santé physique. Désormais, 83 % des admis vivent une perte d’autonomie, contre 81 % en 2011. Sans réelle surprise, cette hausse est particulièrement marquée dans les EHPAD.