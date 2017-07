Santé Publique France

Personnes âgées : plus de 9 000 décès liés à des chutes en 2013

Une personne âgée sur trois est déjà tombée, chez elle ou en extérieur. La prévention de ces incidents courants est pourtant sous-développée.

L'ESSENTIEL Après 65 ans, une personne âgée sur trois chute. Passés 80 ans, la moitié de la population a déjà subi un tel incident. En 2014, les chutes ont provoqué près de 70 000 hospitalisations pour fracture du col du fémur. Les fractures figurent en tête des conséquences d’une chute, suivies des plaies et contusions. Dans un cas sur deux, le chuteur est déjà tombé par le passé.

Une chute, et la spirale infernale se met en place. Par peur de tomber à nouveau, une personne âgée sur cinq décide de limiter ses déplacements. Mais cette perte de mobilité a des effets paradoxaux, rappelle un article publié dans le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH), édité par Santé publique France.

Dans un numéro thématique, l’agence sanitaire se penche sur la santé de nos aînés. Elle pointe notamment le manque d’intérêt porté à leurs chutes. Si celles-ci sont fréquentes, les statistiques à ce sujet sont largement déficitaires, tout comme les stratégies de prévention.





De vagues connaissances

Rien qu’en France, les chutes sont à l’origine de 9 300 décès pour la seule année 2013. Le taux de mortalité augmente avec l’âge. Mais derrière ce nombre spectaculaire se cachent les innombrables pertes d’équilibre qui surviennent chaque année, avec des conséquences moins dramatiques.

Le problème, c’est que le nombre de chutes est sous-estimé dans le pays, déplorent les experts. Sur les 76 000 hospitalisations pour fracture du col du fémur, la quasi-totalité (90 %) est liée à une chute. Ce diagnostic augmente le risque d’incapacité à long terme pour les seniors. Mais il raccourcit aussi considérablement l’espérance de vie.







Au-delà de ces données, seules des estimations vagues existent. Grâce au Baromètre Santé de 2010, on estime que 8 % des seniors (55-85 ans) ont déjà consulté un médecin ou été hospitalisés à cause d’un accident de la vie courante. Une chute est en cause dans un cas sur deux. Des autres, pas un mot.











L’efficacité de la prévention

Au vu de ces carences, il est peu surprenant que les facteurs de risque soient mal identifiés. On sait que certains médicaments, la présence de plusieurs pathologies ou tout simplement l’âge, favorisent les pertes d’équilibre. Mais l’impact de leur accumulation est mal connu. Or, « les causes des chutes, multiples, sont souvent intriquées », soulignent les auteurs de cet article.

Cette méconnaissance freine le développement de stratégie de prévention. Celles-ci sont pourtant nécessaires et efficaces. Car promouvoir la mobilité des seniors, c’est aussi protéger leurs os et les muscles. Pour preuve, l’expérience « Ossébo », menée pour l’occasion.

Réalisée auprès de 706 femmes âgées, l’étude a comparé l’évolution de deux groupes sur deux années. D’un côté, les volontaires qui n’ont bénéficié d’aucune intervention. De l’autre, celles qui ont participé à des séances d’activité physique adaptée.