« Veiller sur mes parents »

La Poste : les facteurs au chevet des personnes âgées

En proposant de nouveaux services à la personne, destinées en priorité aux personnes âgées, La Poste diversifie ses activités.

Comme tous les jours, Yoan débute sa journée à 6h30. Il prépare sa tournée, puis enfourche son vélo, trois heures plus tard, pour commencer la distribution à Angers. Courrier, colis et recommandés sont remis, comme depuis toujours.

Mais depuis décembre dernier, le facteur peut faire quelques arrêts supplémentaires. Il participe au service « Veiller sur mes parents » que propose La Poste depuis bientôt six mois. Il est ainsi amené à rendre visite à des personnes âgées*. Leurs enfants, qui habitent souvent loin comptent sur le postier pour jeter un œil, voir si tout va bien, et signaler un éventuel problème.

Ecoutez... Delphine Mallet, directrice de l'unité d'affaires Silver economy du groupe La Poste : « Nous avons fait des pilotes depuis l’hiver dernier, pour calibrer le service et les processus, et évaluer son intérêt pour les personnes âgées et leurs familles...» directrice de l'unité d'affaires Silver economy du groupe La Poste : « Nous avons fait des pilotes depuis l’hiver dernier, pour calibrer le service et les processus, et évaluer son intérêt pour les personnes âgées et leurs familles...»

Immédiatement après la visite, Yoan remplit un questionnaire détaillant l'état de forme de la personne âgée, auquel il peut éventuellement ajouter quelques commentaires, et qui est immédiatement transmis aux enfants.





Des personnes de confiance

Sur des jours définis, à heures fixes, Yoan passe donc entre cinq et quinze minutes avec des personnes qui le connaissent, et qui ouvrent volontiers la porte à un facteur « C'est ancré en eux, nous sommes des personnes de confiance », assure-t-il. La Poste livre 6 jours sur 7, et il n'est pas toujours possible d'avoir le même postier à chaque visite mais, en général, seuls un ou deux facteurs, trois au maximum, rendent visite à la même personne.

« L'objectif est de pouvoir discuter et échanger avec eux sur leur quotidien, de créer un lien, poursuit-il. On ne peut pas changer d’interlocuteur trop souvent. »





Assistance à distance

« Nous vérifions aussi que le boîtier d'alerte qui est installé chez eux et le bracelet qu'ils portent fonctionnent bien ». C'est aussi la mission du facteur, en plus d’apporter du lien social, de s'assurer que tout est en ordre dans l'appartement, que la personne âgée ne se laisse pas aller, et de s'inquiéter de ses besoins éventuels. Bien entendu, le cahier des charges prévoit aussi que les facteurs vérifient qu'aucune urgence n'est à signaler.

Ecoutez... Delphine Mallet, directrice de l'unité d'affaires Silver economy du groupe La Poste : « Nous avons inclus une téléassistance, un bouton d’appel en cas d’urgence, et un service d’assistance dépannage quand il y a un souci domestique. C’est un package qui, autour de la visite régulière du facteur, propose plus de sérénité aux personnes âgées et aux familles...» directrice de l'unité d'affaires Silver economy du groupe La Poste : « Nous avons inclus une téléassistance, un bouton d’appel en cas d’urgence, et un service d’assistance dépannage quand il y a un souci domestique. C’est un package qui, autour de la visite régulière du facteur, propose plus de sérénité aux personnes âgées et aux familles...»

N'ayant pas de formation médicale, la vérification est sommaire, mais permet de rassurer les enfants, de la même manière que pourrait le faire un voisin. « En six mois de visites, je n'ai pas eu affaire à une seule situation d'urgence, explique Yoan. Mais je m'attends à y être confronté un jour ou l'autre. Au cas où, j'ai fait un peu de secourisme, donc je serai sans doute mieux armé pour m'en sortir. »

Ecoutez... Delphine Mallet, directrice de l'unité d'affaires Silver economy du groupe La Poste : « Nous ne faisons pas d’intervention médicale ou pseudo médicale à domicile. Nos facteurs ne sont ni des aspirants pompiers, ni des médecins ou infirmiers....» directrice de l'unité d'affaires Silver economy du groupe La Poste : « Nous ne faisons pas d’intervention médicale ou pseudo médicale à domicile. Nos facteurs ne sont ni des aspirants pompiers, ni des médecins ou infirmiers....»

Pour lui, ce service fait partie intégrante du métier de facteur, et il ne le ressent pas comme une charge de travail supplémentaire. « Humainement, c'est très intéressant, confie-t-il. J'ai 37 ans, et les personnes sur lesquelles je suis amené à veiller pourraient être mes grands-parents. J'ai habité très loin des miens, et je sais que mes parents auraient adoré avoir ce genre de service pour s'assurer que tout allait bien. Du coup, je prends cette mission très à cœur. »