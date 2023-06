Le café du matin pour se réveiller : et si c’était juste l’effet placebo ?

L'ESSENTIEL Boire une tasse de café donne l'impression d'être plus alerte.

Une étude montre que le café et la caféine n'ont pas les mêmes effets sur le cerveau.

L'effet boost du café pourrait être lié à des facteurs psychologiques.

69 % des Français boivent du café tous les jours, selon une étude de MaxiCoffee réalisée en 2021. Pour nombre d’entre eux, il est inenvisageable de commencer la journée sans en boire. Il donne l’impression d’être plus réveillé et plus alerte. Mais si cela n’était justement qu’une impression ? Selon une étude parue dans Frontiers in Behavioral Neuroscience, le fait de se sentir réveillé grâce au café pourrait être un effet placebo.

Comment comprendre les effets du café sur notre motivation ?

Les auteurs de cette étude, des scientifiques de différentes universités portugaises, ont recruté des buveurs de café pour analyser les effets du breuvage sur leur cerveau. Les participants buvaient tous au moins une tasse de café par jour et il leur a été demandé de s'abstenir de manger ou de boire des boissons contenant de la caféine pendant au moins trois heures avant l'étude. Deux examens par IRM ont été réalisés : l’un avant l’expérience et le second, 30 minutes après avoir pris de la caféine ou bu une tasse de café.

Café ou caféine : des effets différents selon le type de consommation

En raison des effets neurochimiques connus de la consommation de café, les scientifiques s'attendaient à ce que les IRM montrent que les personnes qui buvaient du café présentaient une intégration plus élevée des réseaux liés au cortex préfrontal, associés à la mémoire exécutive, et aux réseaux liés aux processus d'introspection et d'autoréflexion. Pour ces derniers, les chercheurs ont remarqué que la connectivité était réduite aussi bien lorsque les participants avaient bu du café que lorsqu’ils avaient pris de la caféine, "ce qui indique que la consommation de caféine ou de café permettaient aux gens de se sentir prêts à passer du repos au travail", notent-ils. La consommation de café a aussi augmenté la connectivité dans le "réseau visuel supérieur" et le "réseau de contrôle exécutif", que les auteurs définissent comme les parties du cerveau impliquées dans la mémoire de travail, le contrôle cognitif et le comportement motivé par des objectifs. "Cela ne s'est pas produit lorsque les participants ne prenaient que de la caféine", observent-ils. "En d'autres termes, si vous voulez vous sentir non seulement alerte mais aussi prêt à démarrer la journée, la caféine seule ne suffira pas, vous devez faire l'expérience de cette tasse de café", développent les scientifiques portugais.

Comment expliquer ces effets du café sur notre cerceau ?

"Nous pouvions nous attendre à ce que d'autres boissons contenant de la caféine partagent certains des effets du café, ajoute Dr Maria Picó-Pérez, co-autrice de cette étude. Mais certaines observations étaient spécifiques à la consommation de café, et donc liées à des facteurs comme l'odeur et le goût particulier de la boisson, ou les attentes psychologiques associées." Les chercheurs soulèvent une autre hypothèse : les effets observés pourraient être tout simplement la conséquence du soulagement des symptômes de sevrage, comme il avait été demandé aux participants de ne pas boire de café avant l’étude. "De plus, il pourrait y avoir des différences individuelles dans le métabolisme de la caféine parmi les participants qu'il serait intéressant d'explorer à l’avenir", indique Prof Nuno Sousa, co-auteur. L’équipe se demande aussi si les cafés sans caféine provoquent les mêmes effets. Les scientifiques rappellent que d’autres travaux sont nécessaires pour mieux comprendre les liens entre le café et le cerveau.