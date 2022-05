Pourquoi l'effet placebo fonctionne ?

L'efficacité des placebos a longtemps été un mystère qui est pourtant en voie d'être résolu. Dans les études, environ 30 % des patients y serait sensibles.

Le conditionnement et la suggestion

L'effet placebo n'a rien à voir avec la substance en elle-même puisqu'il peut s'agir d'eau, de sucre ou même de sel, d'une couleur ou d'une forme différente. Cependant, à chaque fois, plus le patient va se convaincre qu'il va guérir et plus il se met en état de guérison.

Ce phénomène est lié à la fois au conditionnement, c'est-à-dire à tout ce qui est autour du placebo (la consultation, la relation avec le soignant, la prescription, la couleur ou le mode de prise) et à la suggestion du soignant quand il affirme que le traitement fonctionne et que le patient va aller mieux.

Les effets différents des placebos

Être convaincu que le médicament va marcher déclenche donc des processus naturels d'auto guérison de l'organisme dans les situations où ces processus peuvent être efficaces (ce qui n’est pas le cas des infections ou des cancers par exemple). C’est pourquoi le placebo fonctionne particulièrement bien en cas de douleur puisque le patient est capable de déclencher des antalgiques naturels (le fameux « bisou magique » fait aux enfants quand ils se blessent).

En outre, en fonction des croyances, des connaissances, et de la perception du patient vis-à-vis des médicaments, les effets peuvent être différents : un comprimé rouge, jaune ou orange peut ainsi être stimulant alors qu'un comprimé bleu ou vert a tendance à être plus tranquillisant.

