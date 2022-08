Par quoi remplacer le café au petit-déjeuner ?

L'ESSENTIEL Si la consommation de café concerne plus de huit Français sur dix, les hommes se montrent plus accros, avec 88% d'adeptes, contre 79% pour les femmes, selon une étude Ifop/C10.

Selon les spécialistes, 10h30 est l’heure idéale pour boire son café et rester éveillé toute la journée.

Consommé par huit Français sur dix, et en grande quantité (5,4 kilos par an et par habitant), le café - sa caféine - permet à de nombreux travailleurs de se lever du bon pied, en augmentant la concentration l'attention, et en empêchant la somnolence. Mais une surconsommation peut générer des remontées acides, des palpitations, de l’énervement, voire des insomnies. Voici donc quelques alternatives.

Boissons à vertus

Premier sur la liste, la chicorée est le substitut classique au café. Riche en vitamines A, C, K, en molécules anti-oxydantes et en fibres, elle a de véritables effets sur le corps. Elle renforce les défenses naturelles et protège contre les infections, le vieillissement cellulaire, ou encore comble les carences de fer.

Populaire en Italie, le café d’orge ne contient pas non plus de caféine. Il préserve le sommeil et n’augmente pas la tension. Ce café est énergisant, mais n’excite pas le consommateur. Tout comme le café pissenlit : légèrement corsé, celui-ci permet de lutter contre le vieillissement de l’eau, de lutter contre les cellules cancéreuses ou encore permet de traiter les problèmes de peau (acné, eczéma, dermatoses, etc.).

Thés, matcha, maté

Le thé est une autre bonne alternative au café. Qu’il soit rouge, vert ou noir, le thé contient des substances végétales aux propriétés antioxydantes et antibactériennes. Composé également de tannin, le thé doit infuser longtemps (trois minutes environ) pour être le plus sain possible. Les infusions ou tisanes présentent aussi de nombreux bienfaits : élimination des toxines, réduction du stress, de l’anxiété et du temps d'endormissement.

Variant du thé vert, le matcha latte est riche en vitamine A, beta-carotène et antioxydants, et donc bon pour santé. Bien que contenant autant de caféine que le café, il reste beaucoup plus sain. Sans compter qu'il permet de brûler les graisses.

Apprécié par le joueur de football Antoine Griezmann, le maté est consommé habituellement en Amérique du Sud. Boisson amère, il permet de lutter contre la fatigue physique et mentale, grâce notamment aux antioxydants.

Boissons vitaminées

Si vous aimez le café et le chocolat chaud, la caroube est un bon compromis entre les deux. Contenant de la vitamine A et E, cette boisson permet de lutter contre le vieillissement de la peau et favorise la sensation de satiété.

Si vous êtes plutôt boisson fraîche, le smoothie à l’orange et à la carotte est une excellente solution. Riche en vitamine C et B6, en plusieurs minéraux et en bêta-carotène, il vous donne un joli teint et améliore la santé visuelle. Attention, privilégiez les smoothies faits-maison au lieu des produits industriels.

Enfin, autre boisson fruitée, l’eau citronnée permet de donner un bon coup de boost dans votre journée. Parfait allié détox, elle peut être bue froid le matin ou chaude le soir.