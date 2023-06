Canicules : elles auraient causé 33.000 décès en France en 8 ans

L'ESSENTIEL Entre 2014 et 2022, les fortes chaleurs et les canicules ont fait près de 33.000 morts en France.

23.000 décès concernaient des personnes âgées de plus de 75 ans.

Chaque année, entre 1.000 et 7.000 décès sont liés à la chaleur.

Près de 33.000 décès ont été causés par les fortes chaleurs et la canicule entre 2014 et 2022 selon le nouveau rapport de Santé Publique France sur l’impact de la chaleur sur la mortalité en France métropolitaine. Ces décès ont été enregistrés chaque année, entre le 1er juin et le 15 septembre. Sur les près de 33.000 recensés, 23.000 concernaient des personnes âgées de plus de 75 ans.

Les périodes de canicule particulièrement mortelles

On parle de canicule quand il y a de très fortes chaleurs le jour et la nuit durant au moins trois jours consécutifs. Ces périodes sont particulièrement meurtrières. En effet, “28 % des décès enregistrés ont été observés pendant les canicules telles que définies par le plan de gestion des vagues de chaleur, alors qu’elles ne représentent que 6% des jours étudiés, justifiant ainsi une surveillance et une prévention particulièrement renforcées”.

L’instance de santé souligne que “l’impact de la chaleur n’est pas limité aux seules périodes de canicule mais aussi aux fortes chaleurs durant tout l’été.” Une vague de chaleur est un épisode caractérisé par une chaleur intense, de courte durée ou par des températures élevées qui perdurent dans le temps. En France, on parle de vague de chaleur nationale lorsque la température moyenne quotidienne nationale dépasse 25,3 °C.

Se protéger en cas de canicule et de fortes chaleurs

Dans son rapport, Santé Publique France rappelle l’importance de se protéger lors des fortes chaleurs et des périodes de canicule. “La sur-exposition (liée à l’environnement ou à l’activité physique), l’incapacité à se soustraire à l’exposition (pour des raisons matérielles ou médicales) et la susceptibilité individuelle (âge, état de santé, prise de certains médicaments…) sont les principaux facteurs de risques”, peut-on lire dans le rapport.

Évidemment, il est recommandé de bien s’hydrater tout au long de la journée en période de canicule et d’éviter les autres boissons qui donnent l’illusion de boire sans s’hydrater. Évitez, si possible, de sortir notamment aux heures les plus chaudes. Le sport ou l’activité physique en extérieur sont aussi déconseillés quand il fait très chaud.

Chez soi, l’idéal est de fermer les volets et les fenêtres le jour pour garder la fraîcheur et d’aérer la nuit. Et, même si la chaleur coupe l’appétit, il est très important de bien manger, notamment chez les personnes âgées. Si vous avez des aînés de plus de 75 ans dans votre entourage, passez les voir et/ou appelez-les souvent pour prendre de leurs nouvelles pendant ces périodes difficiles.