Pourquoi il est fortement déconseillé d’utiliser des cotons-tiges

L'ESSENTIEL Les cotons-tiges peuvent entraîner un bouchon de cérumen, une otite externe, une perforation du tympan, une paralysie faciale et d’autres micro-traumatismes.

L’oreille est auto-nettoyante et le cérumen retrouvé dans le conduit auditif a un rôle protecteur et antiseptique.

Pour réduire les risques liés à l’utilisation de ces bâtonnets, il est conseillé d’utiliser une poire de lavage si son "système d'auto-nettoyage n'est pas fonctionnel."

Depuis le 1er janvier 2020, les cotons-tiges en plastique sont interdits à la vente, conformément à la loi biodiversité adoptée en juillet 2016. Cependant, les Français peuvent toujours se procurer des cotons-tiges biodégradables et compostables. Problème : ces petits bâtonnets, utilisés lorsque l’on a des démangeaisons au niveau du conduit auditif, sont inutiles et dangereux pour nos oreilles qui sont très fragiles, selon des médecins oto-rhino-laryngologistes.

Les cotons-tiges "ont tendance à créer des micro-traumatismes à l'intérieur du conduit"

"Les cotons-tiges sont mauvais pour plusieurs raisons : tout d'abord, ils poussent le cérumen au fond de l'oreille et créent des bouchons, et ensuite ils ont tendance à créer des micro-traumatismes à l'intérieur du conduit", a expliqué, à BFMTV, la pharmacienne Naomi Soussan. En outre, ces bâtonnets ouatés peuvent percer le tympan, provoquer des otites externes et parfois même une paralysie faciale. "Donc c'est vraiment l'effet inverse" de celui recherché, a-t-elle ajouté.

La partie non-visible de l'oreille est "auto-nettoyante"

Interrogé au micro de BFMTV, Olivier Morineau, médecin ORL et auteur du Livre noir du coton-tige, a rappelé que "l'oreille était auto-nettoyante". Pour rappel, le cérumen retrouvé dans le conduit auditif est une sécrétion naturelle de la peau. "Elle a un rôle protecteur et antiseptique qui empêche le développement des bactéries ou moisissures", indique le centre hospitalier de Libourne.

Il vaut mieux utiliser une poire de lavage

"Potentiellement, la poire de lavage peut avoir un intérêt chez des gens chez qui le système d'auto-nettoyage n'est pas fonctionnel. Là, ça peut être utile de faire des lavages si on est sûr que le tympan n'est pas perforé", a précisé Olivier Morineau. En ce qui concerne la partie visible de l'oreille, le centre hospitalier de Libourne recommande de la nettoyer avec un gant de toilette.