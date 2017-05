Accidents d’usage

Coton-tige : comment l'utiliser sans se blesser

Perforations de tympan, corps étrangers dans l'oreille, les accidents sont nombreux. En cause : la mauvaise utilisation du coton-tige.

C’est un incontournable de la salle de bains. Mais le coton-tige n’est pas toujours utilisé à bon escient. Aux Etats-Unis, il provoque l’arrivée aux urgences de 12 000 enfants par an. Au total, 260 000 personnes auraient été victimes d’un accident de coton-tige dans le pays entre 1990 et 2010. Cette estimation est détaillée dans le Journal of Pediatrics.

C’est bien la mauvaise utilisation du coton-tige qui provoque ces visites hospitalières. Dans un tiers des cas, les urgentistes ont déniché un corps étranger dans le conduit auditif du patient. Une fois sur quatre, une perforation du tympan a été diagnostiquée.

Les ORL sont pourtant clairs sur le sujet. Le coton-tige doit être utilisé avec parcimonie et prudence. Utilisé de manière trop rude, il peut blesser la peau ou le tympan – quitte à le rompre. Une irritation régulière est aussi facteur de risque d’eczéma. Par ailleurs, l’outil a tendance à repousser le cérumen au fond du conduit, ce qui favorise la formation de bouchons.