AVC et crise cardiaque : on connait désormais les personnes les plus exposées

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont croisé les données de santé d'une partie de la population danoise âgée de 18 à 60 ans et de personnes ayant subi une crise cardiaque, un AVC ischémique ou un AVC hémorragique (rupture d'une artère cérébrale).

Selon une nouvelle étude danoise publiée dans Plos One, les femmes migraineuses ont plus de risques de subir un accident vasculaire cérébral ischémique (AVC) ou une crise cardiaque avant l’âge de 60 ans.

Les femmes migraineuses plus exposées au risque d'AVC et de crise cardiaque

Résultat : ce sont les femmes migraineuses qui étaient les plus exposées au risque d’AVC ou de crise cardiaque, un risque légèrement plus élevé que les hommes souffrant de migraine ou du reste de la population.

Les symptômes de l'AVC

L'AVC est une maladie neurologique grave qui se manifeste via plusieurs types de symptômes : troubles de la parole et de la compréhension, faiblesse ou paralysie musculaire, troubles visuels, maux de tête violents et soudains, vertiges, etc.

Outre la migraine, il existe d'autres facteurs de risque qui peuvent favoriser l'AVC et la crise cardiaque, tels que l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, l'obésité, le manque d'activité physique, une alimentation déséquilibrée, etc.

Qu'est-ce qu'un infarctus ?

L'infarctus du myocarde, aussi appelé crise cardiaque, est la destruction d'une partie du muscle cardiaque (le myocarde). L'infarctus se produit lorsque cette partie du cœur n'est plus irriguée par le sang. Il fait suite à l'obstruction d'une artère coronaire.

Le principal symptôme de l'infarctus est une douleur dans la poitrine, qui survient au repos ou à l'effort.

Les traitements de la migraine

Pour les personnes souffrant de migraines, il existe des traitements préventifs qui peuvent aider à réduire la fréquence et la sévérité des crises. Il s'agit notamment de la prise de médicaments spécifiques, de la modification des habitudes alimentaires et de vie, de la gestion du stress et de la relaxation.

En cas de migraines récurrentes, il est important de consulter un médecin pour établir un plan de traitement individualisé en fonction des besoins et des antécédents de chaque personne.