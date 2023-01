Infarctus : les troubles de l'érection peuvent être un signe d'insuffisance cardiaque

L'ESSENTIEL Une impuissance est considérée comme un trouble de l’érection lorsqu’elle dure plus de trois mois et qu’elle survient à chaque relation sexuelle.

Les troubles érectiles sont beaucoup plus fréquents à partir de 50 ans, mais ils peuvent apparaître à tout âge.

Un trouble de l’érection ou dysfonction érectile est une incapacité à obtenir ou à maintenir une érection suffisante pour avoir une relation sexuelle satisfaisante. Le trouble érectile est à différencier d’une panne sexuelle qui survient ponctuellement.

Différentes causes peuvent expliquer l’apparition d’un trouble de l’érection. Certaines pathologies telles que le surpoids, l’obésité ou les problèmes hormonaux peuvent favoriser un dysfonctionnement érectile. Les problèmes psychologiques peuvent également impacter la fonction érectile. C’est notamment le cas de l’anxiété, du stress ou de la dépression.

Dysfonction érectile : 95 % des patients présentent une atteinte artérielle

Selon une récente étude du Centre d’explorations et traitements de l’impuissance (CETI), les troubles de l’érection pourraient alerter sur une potentielle insuffisance cardiaque. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont suivi 20 patients touchés par une dysfonction érectile d’origine vasculaire. Ils ont alors constaté que leurs artères au niveau du pénis étaient abîmées.

Au cours de la recherche, les participants ne souffraient d’aucun symptôme cardiaque et d’aucune douleur à la poitrine. Ils étaient en bonne santé. Pour les besoins de l’étude, les scientifiques ont effectué un examen par coroscanner. Ils ont alors observé que la majorité des patients présentaient des atteintes au niveau des artères coronaires. "Dans 19 cas sur 20, il y avait déjà une atteinte artérielle avec des sujets jeunes, de 40 à 50 ans, et d'autant plus sévère qu'ils étaient jeunes", a indiqué le Docteur Ronald Virag, chirurgien vasculaire et spécialiste des troubles sexuels au CETI, à France Inter.

Crise cardiaque : 4 patients opérés pour l'éviter

Près de la moitié des patients étaient atteints par une insuffisance cardiaque modérée, mais les autres volontaires présentaient de graves atteintes cardiaques. Quatre patients ont été opérés pour éviter la crise cardiaque. "Le patient vient chez nous pour avoir un traitement efficace de sa dysfonction érectile et il s'est trouvé qu'il y avait besoin de faire un triple pontage coronarien puisqu'il était menacé d'avoir un infarctus. On lui a évité l’infarctus", a expliqué le spécialiste à nos confrères.

Pour les patients qui présentaient des atteintes cardiaques modérées, les médecins ont recommandé l’instauration d’une bonne hygiène de vie afin de limiter la progression de la maladie. En cas de problème érectile, mieux vaut consulter un médecin, notamment si le patient est touché par du diabète et/ou est un fumeur régulier. Cette prévention pourrait éviter le développement ou l'aggravation de maladies cardiovasculaires graves.