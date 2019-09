Un risque d'atteinte cardiaque lié à la prise d'antibiotiques

Le coeur peut être victime des antibiotiques. Des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique ont publié un article dans le Journal of American College of Cardiology qui souligne le lien entre les ces médicaments et le risque de régurgitation aortique et mitrale.

La régurgitation aortique et mitrale est un état où le sang circule à l'envers vers le cœur. Le patient se sent essoufflé, ressent une douleur dans la poitrine et le risque de décès est réel.Afin d'évaluer le lien entre l'antibiotique et cette affection, les chercheurs ont recueilli des renseignements médicaux à partir de la base de données de l'assurance privée sur les allégations santé et de la Food and Drug Administration des États-Unis.

Une étude sur 12 505 patients

Les scientifiques ont analysé un échantillon de 12 505 patients qui ont subi une régurgitation mitrale et ont été exposés à des antibiotiques fluoroquinolones, connus sous le nom de Ciprofloxacine ou Cipro. Après être arrivés à la conclusion que les utilisateurs d'antibiotiques fluoroquinolones sont 2,4 fois plus enclins ou à risque d'avoir une régurgitation aortique et mitrale que ceux qui avaient différents types d'antibiotiques, ils ont conclu que le risque plus élevé se situait dans les 30 jours suivant l'utilisation du médicament.

Prescriptions inappropriées

"Cette classe d'antibiotiques est très pratique, mais dans la majorité des cas, en particulier pour les infections d'origine contagieuse, ils ne sont pas vraiment nécessaires", ajoute l'auteur principal Mahyar Etminan, "La prescription inappropriée peut causer à la fois une résistance aux antibiotiques et de graves problèmes cardiaques".

Bien que l'équipe n'ait pas trouvé l'explication au fait que les antibiotiques fluoroquinolones augmentent le risque de problèmes cardiaques, elle espère que leur évaluation permettra d'informer le public et les médecins sur leurs effets potentiellement nocifs.

Pénicilline et cancer du côlon

Ce n'est pas la première fois qu'un antibiotique est accusé d'être associé à un problème cardiaque. Au début de l'année 2019, un scientifique de l'École de médecine de l'Université Johns Hopkins a trouvé un lien entre le cancer du côlon et les médicaments contenant de la pénicilline.