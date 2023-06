Traitement de l’acné : les vertus de l'huile d'arbre à thé

L'ESSENTIEL L'acné est une pathologie dermatologique inflammatoire qui touche majoritairement les jeunes, pouvant être difficile à traiter.

Après la compilation des études scientifiques sur l'huile d'arbre à thé, des chercheurs confirment qu'elle possède de bonnes propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et antioxydantes. Elle entraîne ainsi une diminution du nombre de boutons.

Toutefois, des études plus importantes sont nécessaires pour aboutir à un résultat pratique et une approche thérapeutique.

L'acné est une maladie de la peau chronique qui touche surtout les adolescents et les jeunes adultes. Les boutons et les lésions cutanées qui en résultent, peuvent être difficiles à traiter avec des médicaments traditionnels. Dans ces situations, de nombreuses personnes se tournent vers des remèdes naturels comme l'huile essentielle de Tea Tree (ou arbre à thé). Et ce choix serait loin d'être mauvais...

Une étude, menée par des chercheurs portugais, montre que le produit tiré des feuilles de cet arbre de la famille des Myrtaceae originaire d'Australie a des effets bénéfiques sur les peaux acnéiques.

L'huile de Tea Tree a des propriétés intéressantes contre l'acné

Des scientifiques de l'université de l'Algarve (Faro) ont compilé les travaux menés ces dernières années sur les propriétés et la composition de l'huile essentielle de Tea Tree ainsi que sur son usage pour le traitement de l'acné. Les résultats ont montré que le produit possède de bonnes propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et antioxydantes et que son utilisation diminuait considérablement les symptômes de l'acné.

Par exemple, sous forme de gel, l'huile d'arbre à thé réduisait les comédons et le nombre total de lésions d'environ 40 %, ce qui entraînait une diminution de la gravité de l'acné d'environ 50 %.

Les chercheurs ont souligné que ces résultats étaient très encourageants et qu'ils ajoutaient à la preuve que l'huile essentielle de Tea Tree pouvait être un choix intéressant pour traiter les symptômes de l'acné.

Acné et Tea Tree : des études plus approfondies sont nécessaires

Bien que leurs résultats soient prometteurs et encourageants, les chercheurs ont souligné que des travaux plus approfondis sont nécessaires pour confirmer pleinement l'efficacité de l'huile de Tea Tree contre l'acné.

"Des études plus robustes doivent être menées avec des procédures, des formulations et des objectifs communs, dans plusieurs laboratoires accrédités dans différentes parties du globe, en utilisant des groupes d'individus souffrant d'acné bien définie. Sans ce type d'approche, de nombreuses études continueront à être menées, sans aboutir à un résultat pratique, c'est-à-dire qu'il n'en résultera que des conclusions d'intérêt académique", écrivent les auteurs en conclusion de leur article paru dans la revue Antioxydants le 12 juin 2023.