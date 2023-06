Alcool : partager les émotions des autres pousserait à boire

L'ESSENTIEL Les gens ont tendance à consommer plus d'alcool les jours où ils éprouvent des niveaux d'empathie affective plus élevés que d'habitude.

Par contre, l'empathie cognitive n'était pas significativement liée à la consommation d'alcool.

Cette découverte pourrait aider à prévenir la consommation excessive d'alcool.

Vous ressentez fortement les émotions des autres ? Vous devriez peut-être faire attention à votre consommation d'alcool. Des chercheurs de l'université de Pittsburgh suggèrent que les individus qui ont des niveaux d'empathie émotionnelle plus élevés que d'habitude ont tendance à consommer plus.

L 'empathie affective et la consommation d'alcool sont liées

Les chercheurs ont voulu vérifier s'il y avait un lien entre la consommation d'alcool et l'empathie affective (empathie basée sur des expériences émotionnelles partagées) ou cognitive (capacité d’adopter la perspective d’autrui). Ils ont pour cela interrogé environ cinq cents adultes buveurs d'alcool. Les participants recevaient des questions sur leur smartphone à différents moments de la journée pour mesurer leur niveau d'empathie affective et cognitive en réponse à des interactions sociales spécifiques ainsi que leurs émotions positives ou négatives qu'ils éprouvaient. Ils ont également été interrogés sur la quantité d'alcool qu'ils ont consommée ce jour-là.

Les résultats révèlent que les individus consommaient plus d'alcool les jours où ils signalaient des niveaux d'empathie affective supérieurs à la moyenne. De plus, plus l'affect positif (par exemple, être détendu, heureux) augmentait au cours de la journée, plus les individus étaient susceptibles de boire de l'alcool et de boire plus. Par contre, les émotions négatives (nervosité, tristesse) n'influençait pas la consommation d'alcool. En revanche, il n'y avait aucune association significative entre l'empathie cognitive et la consommation d'alcool.

Prévention de l'alcoolisme : prendre en compte l'empathie pour lutter contre les excès

Face aux différents résultats observés dans leurs travaux, les chercheurs écrivent dans leur article paru dans la revue Alcohol: Clinical and Experimental Research le 1er juin 2023 : "les changements quotidiens dans l'empathie affective peuvent être importants à prendre en compte dans les efforts pour comprendre la consommation d'alcool".

Pour mémoire, la consommation excessive d'alcool est associée à une variété de problèmes, notamment des lésions hépatiques, des accidents de la route ou encore un risque accru de maladie comme le cancer.