Comment nos neurones agissent dans nos relations sociales

L'ESSENTIEL Pour la première fois, des chercheurs ont démontré comment les informations sur la valeur des autres, obtenues grâce à des interactions positives ou négatives avec eux, sont représentées et stockées dans notre cerveau.

D’après cette étude, ce sont certains neurones spécifiques de l’hippocampe qui jouent un rôle clef dans les relations sociales.

Cette découverte pourrait potentiellement déboucher sur des traitements pour les autistes chez qui ces fonctions cérébrales sont altérées.

On en sait un peu plus sur la façon dont se déroulent les interactions sociales dans notre cerveau. En effet, des chercheurs du Center for Cognition and Sociality (CCS) de l'Institute for Basic Science (IBS) en Corée se sont penchés sur notre capacité à reconnaître l'identité de l'interlocuteur, à extraire de la mémoire des informations pertinentes à son sujet, et à les actualiser.

Interactions sociales : tout se joue dans l'hippocampe

Grâce à des travaux sur des souris, dont les résultats sont publiés dans Nature Communication, ils ont découvert quels neurones permettent cette interaction et quelle partie du cerveau joue un rôle crucial dans ce mécanisme.

Lors de l’expérience, les chercheurs ont essayé de déterminer si une souris pouvait faire la distinction entre différents individus rencontrés, en analysant l'activité des cellules cérébrales pendant le processus.

Grâce à une technique d'imagerie qui permet d'observer en temps réel l'activité des cellules neuronales dans les régions profondes du cerveau, ils ont clairement pu démontrer que la région CA1 dorsale de l'hippocampe - une structure cérébrale bien connue pour être responsable de la formation de la mémoire, jouait un rôle essentiel dans la reconnaissance individuelle.

Par exemple, lorsque la région CA1 de l'hippocampe est supprimée à l'aide d'un neuroinhibiteur, la souris concernée est incapable de distinguer sa voisine.

Les autistes pourraient bénéficier de cette découverte

L'équipe de scientifique a même pu identifier les cellules neuronales spécifiques de la région CA1 de l'hippocampe qui traitent les informations positives associées à différentes souris. En d’autres termes, les neurones qui évaluent et attribuent une valeur positive ou négative à une rencontre sociale avec un autre individu, et qui actualise cette valeur au fil des rencontres.

Cette nouvelle découverte pourrait déboucher sur une solution potentielle pour le traitement de divers troubles cérébraux qui entraînent des difficultés à nouer des relations sociales, d’après les auteurs :

"Nos résultats pourraient être utilisés pour comprendre et proposer des méthodes de traitement pour les troubles mentaux tels que l'autisme, qui présentent des anomalies dans les fonctions cérébrales impliquées dans le traitement des souvenirs et des informations relatives aux autres", explique le Dr Lee Doyun, qui a dirigé cette étude.