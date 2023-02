Cerveau : comment le stress durant l’enfance perturbe son développement

L'ESSENTIEL Le stress et l’adversité tôt dans la vie produisent une perturbation du développement du circuit de récompense du cerveau chez la souris, réduisant le plaisir ainsi que la motivation pour le plaisir, la nourriture et les signaux sexuels.

Cette découverte offre une nouvelle cible thérapeutique pour le traitement de certaines maladies mentales.

La fonction altérée du circuit de récompense pourrait être à la base de plusieurs troubles majeurs, tels que la dépression, la toxicomanie et la prise de risques excessive.

Les chercheurs de l’université de Californie ont découvert une nouvelle connexion cérébrale qui explique comment le stress et l’adversité au début de la vie conduisent à un fonctionnement perturbé du circuit de récompense du cerveau. Cette découverte offre une nouvelle cible thérapeutique pour le traitement de certaines maladies mentales, puisque la fonction altérée de ce circuit pourrait être à la base de plusieurs troubles majeurs, tels que la dépression, la toxicomanie et la prise de risques excessive, selon plusieurs travaux scientifiques.

Dans un article publié en ligne le 25 février 2023 dans la revue Nature Communications, les chercheurs Tallie Z. Baram et Matt Birnie décrivent les changements cellulaires dans les circuits du cerveau causés par l'exposition à l'adversité et au stress durant l'enfance.

Cerveau : le stress durant l'enfance perturbe les comportements de récompense

"Nous savons que le stress du début de la vie a un impact sur le cerveau, mais jusqu'à présent, nous ne savions pas comment, a déclaré Tallie Z. Baram dans un communiqué. Nous avons découvert une nouvelle voie dans le circuit de la récompense, la voie cérébrale basolatérale amygdale-noyau accumbens, qui exprime une molécule appelée hormone de libération de la corticotropine qui contrôle nos réponses au stress. Nous avons constaté que les expériences négatives rendent cette voie cérébrale hyperactive."

"Ces changements dans la voie perturbent les comportements de récompense, réduisant le plaisir ainsi que la motivation pour le plaisir, la nourriture et les signaux sexuels chez les souris", ajoute-t-elle. Avant de poursuivre : "Chez l'homme, de tels changements de comportement, appelés ‘anhédonie’, sont associés à des troubles émotionnels. Il est important de noter que nous avons découvert que lorsque nous faisons taire cette voie à l'aide de la technologie moderne, nous rétablissons les comportements de récompense normaux du cerveau.”

L'effet différent du stress précoce selon les sexes reste à étudier

Les chercheurs ont étudié deux groupes de souris mâles et femelles. L'un a été exposé au stress et à l’adversité tôt dans sa vie en vivant pendant une semaine dans des cages avec peu de litière et de matériel de nidification, et l'autre a été élevé dans des cages normales. À l'âge adulte, les souris mâles du premier groupe (mais pas les femelles) avaient peu d'intérêt pour les aliments sucrés ou les signaux sexuels par rapport aux souris du deuxième groupe. En revanche, les femelles du groupe ayant connu l'adversité étaient plus attirées vers les aliments riches et sucrés. L'inhibition de la voie cérébrale citée plus haut a restauré des comportements de récompense normaux chez les mâles, mais n'a eu aucun effet chez les femelles. "Des études futures sont nécessaires pour accroître notre compréhension des effets différents et spécifiques au sexe de l'adversité précoce sur le comportement” remarque la Dr Baram.

"Nos découvertes fournissent des informations révolutionnaires sur l'impact de l'adversité au début de la vie sur le développement du cerveau et le contrôle des comportements de récompense qui sous-tendent de nombreux troubles émotionnels, et identifient une nouvelle cible thérapeutique importante”, conclut la chercheuse.