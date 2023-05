Sarcopénie : une consommation excessive d’alcool augmente les risques

L'ESSENTIEL La sarcopénie correspond à une perte progressive et généralisée de la masse, de la force et de la qualité des muscles dès l’âge de 50 ans.

Elle accroît les risques de chutes, de fractures entraînant des immobilisations et augmentant la durée d’hospitalisation.

Dans l’étude, les personnes buvant environ une bouteille de vin par jour étaient les moins musclées.

"La sarcopénie est définie par une perte progressive et généralisée de la masse, de la force et de la qualité de l’ensemble de la musculature dès l’âge de 50 ans, pouvant conduire à terme, à une diminution supérieure à 30 % de la masse musculaire initiale", indique l’Inserm. Ce trouble est associé à une augmentation du risque de chutes, de fractures, des immobilisations, de la durée d’hospitalisation, des risques infectieux et de la dépendance des adultes touchés.

"L'alcool peut nuire à la santé musculo–squelettique au cours du vieillissement"

Récemment, des scientifiques de l’université d'East Anglia (Angleterre) ont établi un lien entre la sarcopénie et la consommation de boissons alcoolisées. "L'alcool peut nuire à la santé musculo–squelettique au cours du vieillissement, mais cette association n'a pas été suffisamment analysée", ont-ils écrit dans une étude publiée dans la revue Calcified Tissue International. Dans le cadre des travaux, les chercheurs ont examiné les données de la UK Biobank, une base de données contenant des informations anonymes sur le mode de vie et la santé d'un demi-million de personnes au Royaume-Uni. Au total, les informations de près de 200.000 personnes, âgées de 37 à 73 ans, ont été étudiées.

"Nous avons analysé la quantité d'alcool consommée par les personnes et l'avons comparée à la quantité de muscles qu'elles avaient en fonction de leur taille. Nous avons également pris en compte certains éléments, tels que l’apport en protéines, le niveau d'activité physique et d'autres facteurs susceptibles d'influer sur leur santé musculo–squelettique", a expliqué Jane Skinner, auteur des travaux, dans un communiqué.

Sarcopénie : les adultes les moins musclés buvaient environ une bouteille de vin par jour

Selon les résultats, les grands consommateurs d’alcool risquaient de souffrir d’une fonte musculaire. À l'aide d'une modélisation statistique, les auteurs ont découvert les participants les moins musclés buvaient environ une bouteille de vin ou quatre ou cinq pintes par jour. "Nous savons que la perte de masse musculaire avec l'âge entraîne des problèmes de faiblesse et de fragilité, ce qui donne une raison supplémentaire d'éviter de boire régulièrement de grandes quantités d'alcool au milieu et au début de l'âge adulte et avancé", a déclaré Ailsa Welch, co-auteur des recherches.