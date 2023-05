Myostéatose : avoir plus de graisses dans les muscles augmente le risque de décès

L'ESSENTIEL La myostéatose correspond à une forte accumulation de graisses dans les muscles.

Elle a été constatée chez 55 % des personnes qui sont décédées durant l’étude.

Le risque de mortalité des adultes souffrant de myostéatose était comparable au risque de mortalité associé au tabagisme ou au diabète de type 2.

Lorsque la graisse s'accumule dans les muscles, on parle de myostéatose. En général, ce trouble est détecté chez des personnes déjà malades, qui effectuent des examens d'imagerie médicale. "On sait peu de choses sur les risques qu'elle présente pour la santé des patients asymptomatiques", ont indiqué des chercheurs belges. C'est pourquoi ils ont cherché à identifier le lien entre la myostéatose et le risque de mortalité.

Analyser la composition corporelle de 8.982 adultes

Dans une étude, publiée dans la revue Radiology, les scientifiques ont utilisé une intelligence artificielle. Grâce à un algorithme, ils ont extrait les paramètres de composition corporelle (la surface musculaire totale, la densité musculaire, la surface de graisse sous-cutanée et viscérale et la densité volumétrique du foie) des tomodensitométries abdominales réalisées par 8.982 personnes ayant subi un dépistage de routine du cancer colorectal entre 2004 et 2016.

L'incidence des événements indésirables majeurs, tels qu’une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, un anévrisme et des décès a été enregistrée au cours d'une période de suivi d’environ huit ans. "Une composition corporelle anormale était définie par la présence d'une stéatose hépatique, d'une obésité, d'une infiltration graisseuse des muscles (myostéatose) et/ou d'une faible masse musculaire (myopénie)", peut-on lire dans les travaux.

La myostéatose a été constatée chez 55 % des patients décédés

Au total, 507 participants sont décédés au cours de l’étude. "Une composition corporelle anormale a été constatée chez 86 % des patients décédés." Selon les résultats, la myostéatose a été associée à un risque accru d'événements indésirables majeurs et a été observée chez 55 % des volontaires qui sont morts. Le risque de mortalité à 10 ans chez les personnes atteintes de myostéatose était de 15,5 % par rapport à l'obésité (7,6 %), à la stéatose hépatique (8,5 %) ou à la myopénie (9,7 %).

"Il est intéressant de noter que cette association est indépendante de l'âge ou des marqueurs de l'obésité tels que l'IMC. En d'autres termes, cela signifie que l'accumulation de graisses dans les muscles ne s'explique pas seulement par le fait d'être plus âgé et/ou d'avoir une surcharge de graisse dans d'autres parties du corps", a déclaré Maxime Nachit, co-auteur des recherches, dans un communiqué.

Les auteurs ont constaté que le risque de mortalité des adultes souffrant de myostéatose était comparable au risque de décès associé au tabagisme ou au diabète de type 2. D’après Maxime Nachit, des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si la myostéatose est uniquement un biomarqueur d'un état de santé médiocre ou si elle est associée de manière causale à un risque accru de décès.