Avoir des muscles faibles serait aussi néfaste pour la santé que le tabagisme

L'ESSENTIEL L'équipe de chercheurs de l'université du Michigan a étudié le lien entre l'âge biologique et la force de préhension chez 1.274 adultes, en se basant sur la méthylation de l'ADN, un processus qui fournit une estimation du rythme du vieillissement biologique.

Les participants ont été suivis sur une période entre huit et dix ans. Les résultats montrent qu'une force de préhension plus faible prédit un vieillissement biologique plus rapide, mesuré jusqu'à une décennie plus tard.

Pour la première fois, une équipe de chercheurs de l’université du Michigan rapporte que la faiblesse musculaire est liée à un vieillissement biologique accéléré. Selon les résultats de leur étude, publiée dans le Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle, plus votre force de préhension (un indicateur de la capacité de force globale des muscles) est faible, plus votre âge biologique est avancé.

La faiblesse musculaire est liée à l’accélération du vieillissement biologique

Pour mieux comprendre ce concept de vieillissement biologique, il faut savoir que tout le monde ne vieillit pas au même rythme. Prenons deux adultes, tous deux âgés de 60 ans. Bien que ces deux personnes puissent partager le même âge chronologique, l'une peut être beaucoup plus jeune du point de vue du vieillissement biologique. Car oui, le vieillissement n’est pas qu’une affaire de temps qui passe : les facteurs génétiques, environnementaux et comportementaux jouent également un rôle majeur. Des choix de mode de vie malsains, comme faire trop peu d'exercice physique, avoir une mauvaise alimentation et fumer régulièrement, accélèrent les processus de vieillissement biologique. Devoir affronter une maladie grave peut également faire vieillir le corps à un rythme plus rapide.

"Nous savons que la force musculaire est un prédicteur de la longévité et que la faiblesse est un puissant indicateur de maladie et de mortalité, mais, pour la première fois, nous avons trouvé des preuves solides d'un lien biologique entre la faiblesse musculaire et l'accélération réelle de la croissance biologique", a déclaré l'auteur principal de l'étude, le professeur Mark Peterson, dans un communiqué de l'université du Michigan.

"Cela suggère que si vous maintenez une bonne force musculaire tout au long de la vie, vous pourrez peut-être vous protéger contre de nombreuses maladies courantes liées à l'âge. Nous savions que le tabagisme, par exemple, pouvait être un puissant prédicteur de maladie et de mortalité, mais nous savons désormais que la faiblesse musculaire pourrait être le nouveau tabagisme", a-t-il ajouté.

La force musculaire peut servir à dépister le vieillissement biologique accéléré

Des recherches antérieures avaient déjà suggéré qu'une faible force de préhension semblait être un bon prédicteur de futurs problèmes de santé en général. Une étude avait notamment rapporté qu'il s'agissait d'un meilleur prédicteur de problèmes cardiovasculaires, comme l'infarctus du myocarde, que la pression artérielle systolique, pourtant considérée comme un indice important pour détecter les troubles cardiaques. Le professeur Peterson et son équipe ont même découvert auparavant une forte association entre la faiblesse musculaire et les maladies chroniques et la mortalité générale.

Cette nouvelle étude, combinée aux anciens travaux, démontre que la force de préhension pourrait potentiellement être un bon moyen de dépister le vieillissement biologique accéléré. Dans le futur, cela pourrait aider à identifier les personnes à risque élevé de déclin fonctionnel, de maladie chronique et même de mortalité précoce.

"Le dépistage de la force de préhension permettrait de concevoir des interventions pour retarder ou prévenir l'apparition ou la progression de ces événements indésirables liés à l'âge", affirme le professeur Peterson.

Des muscles bien entretenus, un frein à l’inflammation chronique ?

À l'avenir, davantage de recherches sont nécessaires pour mieux comprendre l'association entre la force de préhension et l'accélération du vieillissement biologique, comme la façon dont les conditions inflammatoires peuvent contribuer à la faiblesse musculaire et à la mortalité liées à l'âge. En effet, de précédentes études ont signalé que l'inflammation chronique liée au vieillissement est également associée à une force de préhension plus faible et constitue un important facteur de risque de mortalité chez les personnes âgées.

En outre, le professeur Peterson ajoute que les futures études devraient se concentrer davantage sur la manière dont le mode de vie et les facteurs comportementaux tels que l'exercice physique régulier et l'alimentation peuvent influencer à la fois la force de préhension et l'accélération du vieillissement biologique. "Des habitudes alimentaires saines sont très importantes, mais je pense que l'exercice régulier est la chose la plus salutaire que quelqu'un puisse faire pour préserver sa santé tout au long de sa vie", conclut-il.