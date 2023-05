Sarcopénie : faire de l’exercice durant l’adolescence réduit les risques plus tard

L'ESSENTIEL La sarcopénie, à savoir la perte de la masse et de la force des muscles chez les personnes âgées, peut être évitée s’ils font de l’exercice à l’adolescence et à leur âge avancé.

Le fait de pratiquer une activité physique à ces deux périodes permet aux hommes de présenter une meilleure masse musculaire et de meilleures performances musculaires.

En revanche, chez les femmes, cela réduit uniquement le risque de présenter de mauvaises performances musculaires.

Pendant l’adolescence, nos muscles ne cessent de se développer. Après 30 ans, leur masse diminue d’environ 1 % par an chez les adultes en bonne santé, selon le CHU de Bordeaux. Dès 50 ans, ce processus s’accélère. En clair, la masse et la fonction musculaires diminuent de manière significative. "Au-delà d’un certain seuil, ce phénomène est appelé sarcopénie." Cette pathologie a un fort retentissement sur la qualité de vie des patients. La raison est simple : elle a un impact sur les performances physiques, favorise les troubles de la marche, les chutes et les fractures, ce qui peut entraîner une invalidité et une dépendance.

Activité physique : examiner les habitudes de 1.607 personnes âgées

Selon des chercheurs de l’université Juntendō (Japon), les personnes âgées ayant l’habitude de faire de l’exercice durant leur jeunesse et au fur et à mesure qu’ils vieillissent peuvent présenter un faible risque de développer une sarcopénie. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude publiée dans la revue Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle. Dans le cadre de leurs travaux, les scientifiques ont recruté 1.607 Japonais, dont 679 hommes et 928 femmes âgés de 65 à 84 ans.

Pour les besoins des recherches, les participants ont subi un examen médical complet comprenant des mesures de l'indice musculaire squelettique, de la force de préhension et de la vitesse de marche. Ensuite, ils ont été divisés en quatre groupes en fonction de leurs habitudes d'exercice à l'adolescence et à l'âge plus avancé : aucun exercice à l'adolescence, une activité physique à un âge plus avancé, un sport à l’adolescence et des exercices aux deux périodes. "Une faible performance musculaire a été définie comme une faible force musculaire et/ou une faible vitesse de marche", a précisé l’équipe.

Sarcopénie : les hommes faisant de l’exercice tout au long de leur vie ont moins de risque

D’après les résultats, 6,6 % des hommes et 1,7 % des femmes présentaient une sarcopénie. Les auteurs ont constaté qu’une faible de la masse musculaire était prédominante chez 14,3 % des hommes et 5,2 % des femmes et une faible de la performance musculaire était observée chez 25,6 % des hommes et 19,6 % des femmes.

Chez les hommes, les risques de développer une sarcopénie étaient significativement plus faibles dans le groupe qui faisait de l'exercice pendant leur adolescence et leur âge plus avancé. Ils avaient également une meilleure masse musculaire et de meilleures performances musculaires. En revanche, les femmes plus âgées qui faisaient de l'exercice pendant ces deux périodes de leur vie présentaient uniquement un risque plus faible de présenter de mauvaises performances musculaires.

"En sensibilisant les gens à l’idée qu’en leur inculquant l’habitude de faire de l’exercice pendant leur adolescence, on peut prévenir plusieurs problèmes à un âge plus avancé. À long terme, l’exercice pendant l’adolescence a le potentiel d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées en assurant le maintien de leur fonction musculaire squelettique", a conclu Yoshifumi Tamura, auteur de l’étude, dans un communiqué.