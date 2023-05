Les maladies auto-immunes touchent de plus en plus de monde

L'ESSENTIEL Il existe plus de 80 maladies auto-immunes recensées.

Elles toucheraient une personne sur dix, majoritairement des femmes.

Une personne atteinte d'une maladie auto-immune a plus de risques d'en développer une autre, en comparaison aux personnes n'en souffrant pas.

Notre système immunitaire nous protège : il lutte contre les virus ou les bactéries responsables de maladies. Mais parfois, celui-ci dysfonctionne et s’attaque à notre propre organisme. On parle alors de maladie auto-immune. Il est admis que de plus en plus de personnes sont touchées, mais les preuves scientifiques manquent. Dans The Lancet, des chercheurs belges en apportent de nouvelles : selon leurs conclusions, près d’une personne sur dix souffre d’une maladie auto-immune.

Maladie auto-immune : de quoi s’agit-il ?

"Les maladies auto-immunes forment un ensemble dans lequel on retrouve des maladies aussi différentes que le diabète de type 1, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde ou la maladie de Crohn, développe l’Inserm. Elles correspondent toutes à des maladies chroniques déclenchées par la perte de tolérance immunologique de l’organisme face à ses propres constituants." Le système immunitaire va alors s’attaquer aux cellules saines du corps. Au total, on recense plus de 80 maladies auto-immunes.

Une personne sur dix est touchée par au moins une maladie auto-immune

Dans cette nouvelle recherche, les scientifiques belges se sont concentrés sur 19 maladies auto-immunes courantes. Ils ont travaillé sur les données de santé anonymisées de 22 millions de personnes vivant au Royaume-Uni. "Notre objectif était d'étudier l'incidence et la prévalence de 19 des maladies auto-immunes les plus courantes au Royaume-Uni, d'évaluer les tendances dans le temps et par sexe, âge, statut socio-économique, saison et région", notent les auteurs. Ils ont constaté que ces maladies auto-immunes affectent environ 10 % de la population, 13 % de femmes et 7 % d'hommes. "C'est plus élevé que les estimations précédentes, qui variaient de 3 à 9 % et reposaient souvent sur des échantillons de plus petite taille et incluaient moins de maladies auto-immunes", observent-ils.

Maladie auto-immune : des facteurs de risque communs entre certaines pathologies ?

Les chercheurs ont aussi constaté de grandes disparités à la fois socio-économiques mais aussi géographiques. Selon eux, cela pourrait révéler l'implication de facteurs de risque potentiellement modifiables comme le tabagisme, l'obésité ou le stress. Enfin, leurs recherches ont confirmé que dans certains cas, une personne atteinte d'une maladie auto-immune est plus susceptible d'en développer une seconde par rapport à une personne non-atteinte. "Cela pourrait signifier que certaines maladies auto-immunes partagent des facteurs de risque communs, tels que des prédispositions génétiques ou des déclencheurs environnementaux, estime Dr Nathalie Conrad, autrice principale de l’étude. Cela était particulièrement visible parmi les maladies rhumatismales et les maladies endocriniennes." Pour les auteurs, il est "crucial d'accroître les efforts de recherche pour comprendre les causes sous-jacentes de ces pathologies", car identifier les facteurs de risque permettra de mettre au point des méthodes de prévention.