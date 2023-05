Sommeil : pour bien dormir, adoptez la position des spationautes de la NASA !

L'ESSENTIEL La position "zéro gravité" est recommandée par la NASA, car elle permet de mieux dormir.

Elle consiste à s'allonger avec les pieds et la tête légèrement surélevés.

Cette manière de dormir réduirait le risque de troubles du sommeil, de reflux acide et d'apnée du sommeil.

Insomnies, réveils nocturnes, difficultés d’endormissement : le sommeil est parfois un moment compliqué. Pour tomber, et rester, facilement dans les bras de Morphée, il faudrait suivre l’exemple des spationautes. Leur position de sommeil dans l’espace serait la plus adaptée pour des nuits reposantes. C’est en tous cas l’argument d’un spécialiste du sommeil britannique, et revendeur de matelas : Opera Beds. Il est détaillé dans la version anglaise du Huffington Post.

Troubles du sommeil : une position idéale inventée par la NASA

Selon ces experts du sommeil, la position "zéro gravité" serait la plus bénéfique pour la santé. Elle consiste à dormir sur le dos avec la tête et les pieds légèrement surélevés, sans dépasser le niveau du cœur pour que la colonne vertébrale soit dans un alignement neutre. À l’origine, cette position a été inventée par la NASA pour permettre aux spationautes de trouver une forme d’équilibre dans l’espace et de réduire leur niveau de stress.

Sommeil : quels sont les bénéfices de cette position découverte par la NASA ?

Cette manière de dormir permettrait d’abord de limiter les risques de troubles du sommeil, comme l’insomnie ou les réveils, car cette position est jugée "naturelle" et "relaxante". Mais elle serait aussi bénéfique contre l’apnée du sommeil et les ronflements. "La position zéro gravité soulève doucement la tête pour vous mettre dans la position optimale qui ouvre les voies respiratoires et aide donc à prévenir les vibrations sur les tissus de la gorge, ce qui peut réduire le ronflement", explique Opera Beds dans le Huffington Post. Le fait d’être allongé avec la tête et les pieds légèrement surélevés permettrait également de réduire les reflux acides. "Lorsque vous êtes allongé à plat ou sur le dos, l'acide s'écoule car l'estomac et l'œsophage sont horizontaux, explique le Dr Chris Winter au Daily Mail. Quand vous inclinez la tête vers le haut, la gravité maintient le contenu de votre estomac à l’intérieur. " Il estime aussi que cette position a des vertus orthopédiques : elle serait plus facile à supporter pour les hanches et les épaules.

Zéro gravité : comment adopter cette position recommandée par la NASA ?

Pour réussir à dormir dans la position "zéro gravité", l’idéal est d’avoir un lit réglable, mais il est aussi possible d’utiliser des oreillers. Le Dr Chris Winter suggère d’en placer un ou deux derrière les genoux et les tibias et de faire de même derrière le cou. Il prévient toutefois que cette manière de dormir n’est pas adaptée à tous : si vous avez tendance à être agité ou à bouger pendant la nuit, cette position risque de vous gêner. "Dormir dans cette position vous limite en quelque sorte, développe le neurologue. Au bout d'un moment, vous voudrez peut-être changer de côté et c’est un peu compliqué à faire." Pour lui, le principal est de trouver une manière de dormir qui vous convienne.