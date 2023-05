Sommeil : 5 signes que vous ne dormez pas assez

L'ESSENTIEL Le manque de sommeil a de nombreuses conséquences sur la santé. Il augmente entre autres les risques d'avoir un cancer ou la maladie d'Alzheimer.

Pour rester en bonne santé, il est important d’avoir un sommeil de qualité. Et pourtant, un grand nombre de personnes - rattrapées par leurs obligations, le stress ou tout simplement les écrans - ont des nuits très courtes ou agitées. La dette de sommeil et la fatigue s’accumulent alors, augmentant les risques de nombreux troubles comme le cancer ou la maladie d’Alzheimer.

Trois professionnels de santé ont confié à nos collègues du site Best Life, les cinq signes qui révèlent que vous ne dormez pas assez.

Manque de sommeil : vous êtes plus irritables que d’habitude

L’un des premiers signes du manque de sommeil est une irritabilité plus importante face aux tracas du quotidien ou même de votre entourage. La raison des sauts d'humeur ? "Lorsque nous sommes fatigués, notre corps produit des niveaux plus élevés de cortisol, une hormone "liée au stress, à l'anxiété et à la dépression", a expliqué l’expert médical, David Seitz au site Bestlife.

"De plus, un manque de sommeil peut réduire notre capacité à réguler nos émotions dans des situations stressantes ou difficiles. Par conséquent, si quelqu'un semble inhabituellement irritable, cela peut être un signe qu'il ne dort pas assez”, a-t-il ajouté.

Fatigue : vous êtes souvent malade

Vous attrapez tous les microbes qui passent ces derniers temps ? Cette vulnérabilité peut aussi indiquer un sommeil insuffisant. En effet, le sommeil aiderait au bon fonctionnement du système immunitaire.

"Le sommeil profond est essentiel pour restaurer et maintenir bon nombre de nos systèmes biologiques, y compris notre système immunitaire. Par exemple, notre système immunitaire crée de nouveaux anticorps et globules blancs qui sont responsables de la lutte contre les infections pendant notre sommeil", a expliqué la neuroscientifique et experte du sommeil Chelsie Rohrscheib à la revue.

De plus, une étude épidémiologique de l'Inserm, conduite sur quatre années et présentée en 2016, montrait qu’une mauvaise qualité de sommeil augmentait la vulnérabilité aux infections, et en particulier celles dues aux parasites et aux champignons.

Dette de sommeil : votre appétit a changé

Les habitudes alimentaires peuvent aussi fluctuer si vos nuits ne font pas les huit heures recommandées. "Un manque de sommeil peut affecter les hormones de notre corps responsables de la régulation de l'appétit", a indiqué l’expert.

L’Institut national du sommeil et de la vigilance détaille sur son site : "la réduction du temps de sommeil a ainsi pour conséquence une diminution de la durée de la sécrétion de l’hormone induisant la satiété (leptine) et une augmentation de celle favorisant la faim (ghréline). L’appétit va donc naturellement augmenter, conduisant à manger davantage avec une prédilection pour les aliments riches en sucres et en graisse".

Nuits trop courtes : vous avez mal à la tête le matin au réveil

Avoir des maux de tête - notamment le matin - sont un signe de manque de sommeil, selon l'infirmière Nancy Mitchell. "Lorsque vous manquez de sommeil, vous privez également votre système nerveux d'une chance de se réguler. En conséquence, vous remarquerez peut-être que votre tolérance à la douleur diminue et que vous ressentez des maux de tête plus fréquents", a expliqué la professionnelle de santé.

Manque de sommeil : les problèmes de peau se multiplient

Cernes, yeux gonflés, pâleur… mais aussi moins connues : poussées d’acné, sécheresse cutanée, rides. La peau peut être rapidement mise à mal si les heures de sommeil ne sont pas suffisantes. La dermatologue, Dr Kemunto Mokaya, a expliqué à Best Life : "le manque de sommeil peut provoquer une dilatation des vaisseaux sanguins sous la peau fine autour des yeux en raison d'une mauvaise circulation et de la rétention de liquide dans la zone des yeux, entraînant l'apparition de cernes".

La privation de sommeil est aussi susceptibles de réduire le flux sanguin vers la peau, favorisant ainsi la pâleur, la sécheresse cutanée et les irritations. Si la fatigue est chronique, le processus de vieillissement et la formation de rides peuvent aussi s’accélérer.

Les courtes nuits peuvent par ailleurs "perturber l'équilibre hormonal, entraînant une augmentation de la production de sébum et de l'inflammation, ce qui peut contribuer à l'acné et aux éruptions cutanées", a ajouté l’experte.