Insomnie : les couvertures lestées aideraient à mieux dormir

L'ESSENTIEL Dormir avec une couverture pensant entre 6 et 8 kg diminuerait les troubles du sommeil et réduirait les symptômes de fatigue, de dépression et d’anxiété.

Parce qu’elles apportent une sensation de calme et de sécurité, les couvertures lestées seraient un traitement efficace contre les troubles du sommeil, et en particulier contre les insomnies.

C’est la conclusion à laquelle sont parvenus des chercheurs suédois en suivant pendant 4 semaines des patients souffrant d’insomnie et de troubles psychiatriques. Dans une étude publiée dans le Journal of Clinical Sleep Medicine, ils expliquent que dormir avec une couverture plus lourde qu’à l’accoutumée réduisait la gravité de l’insomnie, favorisait un meilleur sommeil et réduisait les symptômes de fatigue, de dépression et d’anxiété.

"Une explication suggérée pour l'effet calmant et favorisant le sommeil est la pression que la couverture lestée applique sur différents points du corps, stimulant la sensation de toucher et le sens des muscles et des articulations, comme l'acupression et le massage, explique le Dr Mats Alder, psychiatre consultant au département de neuroscience clinique de l'Institut Karolinska à Stockholm (Suède). Il existe des preuves suggérant que la stimulation par pression profonde augmente l'excitation parasympathique du système nerveux autonome et réduit en même temps l'excitation sympathique, qui est considérée comme la cause de l'effet calmant."

Une diminution notable des insomnies

L’étude a porté sur 120 adultes (dont 68% de femmes) d’une quarantaine d’années en moyenne, ayant reçu un diagnostic d'insomnie clinique et de trouble psychiatrique concomitant : trouble dépressif majeur, trouble bipolaire, trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention ou trouble d'anxiété généralisée.

Parmi les volontaires, certains ont dormi chez eux avec une couverture lestée d’un poids de 6 à 8 kg. Les participants du groupe de contrôle ont dormi avec une couverture lestée d’un poids de 1,5 kg. Tous ont été suivis grâce à une montre dotée d’un dispositif d’actigraphie qui permet de mesurer les niveaux d’activité pendant le sommeil et durant la journée.

Les participants dormant avec la couverture pondérée avaient près de 26 fois plus de chances de voir la gravité de leur insomnie diminuer de 50 % ou plus par rapport au groupe de contrôle, et ils avaient près de 20 fois plus de chances de voir leur insomnie disparaître. Ainsi, leur rémission par rapport aux insomnies était de 42,2% contre 3,6% dans le groupe de contrôle.

Une réduction de la dépression et de l’anxiété

Après l'étude initiale de 4 semaines, tous les participants ont utilisé leur couverture lestée lors d’une phase de suivi de 12 mois. Ils ont testé quatre couvertures pondérées différentes : deux couvertures lestées de poids en métal (6 et 8 kg) et deux couvertures plus légères, de 6,5 et 7 kg. Ils ont été autorisés à choisir librement la couverture qu'ils préféraient, la plupart d'entre eux ayant choisi une couverture plus lourde. Les participants étant passés de la couverture témoin à une couverture lestée ont ressenti un effet similaire à celui des patients qui avaient utilisé la couverture lestée au départ. Au bout de 12 mois, 92 % des utilisateurs de la couverture lestée avaient noté une amélioration de leurs insomnies et 78 % étaient en rémission.

"J'ai été surpris par l'ampleur de l'effet de la couverture lestée sur l'insomnie et satisfait de la réduction des niveaux d'anxiété et de dépression", a conclu le Dr Adler.