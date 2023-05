Insuffisance rénale chronique : des reins en mauvaise santé augmentent les risques d'AVC

L'ESSENTIEL L'insuffisance rénale chronique a été identifiée comme un facteur de risque d'accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Selon des chercheurs, le lien entre l'insuffisance rénale et l'AVC découlerait entre autres de la présence d'un mélange de toxines provenant de bactéries intestinales.

Le mélange de toxines serait susceptible de favoriser l'apparition de lésions vasculaires et de microhémorragies dans le cerveau.

L'insuffisance rénale chronique est une maladie insidieuse qui touche un nombre croissant de personnes. Cette pathologie qui progresse souvent silencieusement, a été identifiée comme un facteur de risque d'accidents vasculaires cérébraux (AVC). Toutefois, la relation qui les unit, était jusqu'à présent mal comprise. Des experts en neurologie et en néphrologie de l'Université de Californie Irvine (UCI) ont révélé le premier lien clair entre la maladie rénale chronique et l'augmentation des risques d'hémorragie cérébrale. Leurs résultats ont été publiés dans le Journal of Neuroinflammation.

Le lien entre insuffisance rénale et AVC expliqué

En étudiant des souris atteintes d'insuffisance rénale chronique, les scientifiques ont découvert que cette maladie contribue au développement d'AVC, indépendamment de la pression artérielle. Un mélange de toxines provenant de bactéries intestinales - qui s'accumule lors d'un dysfonctionnement des reins - peut provoquer des lésions vasculaires et des microhémorragies dans le cerveau. Une différence entre les sexes a également été observée : les mâles étaient plus à risque que les femelles.

"Les effets de l'insuffisance rénale chronique sont associés à une altération de la barrière hémato-encéphalique, causée par les toxines urémiques et la microglie (les cellules immunitaires du cerveau). Nous savons que les cellules inflammatoires du cerveau jouent un rôle important dans la façon dont l'insuffisance rénale chronique provoque un accident vasculaire cérébral, mais nous devons comprendre cette relation plus en détail", a expliqué le Dr Wei Ling Lau, professeur de néphrologie à l'UCI School of Medicine, dans un communiqué. "Il reste à voir si le simple fait de traiter les maladies rénales en soi améliorera la santé du cerveau", a-t-il ajouté.

Prendre soin de ses reins pour la santé de son cerveau ?

"Les observations ont montré que les personnes atteintes d'insuffisance rénale avancée courent un risque plus élevé d'accident vasculaire cérébral, ce qui suggère que nous pouvons finalement améliorer la santé du cerveau en réduisant les maladies rénales", a estimé le Dr Mark Fisher, professeur de neurologie à l'UCI School of Medicine et également auteur de l'essai.

Bien que leurs résultats doivent encore être affinés par des travaux supplémentaires, les chercheurs appellent ainsi les personnes atteintes d'insuffisance rénale à être particulièrement vigilantes et à suivre les conseils de leur médecin pour réduire les complications comme l'AVC.