AVC : 60 % des survivants développent des troubles cognitifs au cours de la première année

L'ESSENTIEL Un accident vasculaire cérébral peut générer différentes séquelles, dont des troubles cognitifs.

Selon des données américaines, plus de la moitié des personnes ayant subi un AVC en souffrent dans l'année qui suit.

Deux associations américaines estiment qu'un meilleur dépistage est nécessaire.

Un accident vasculaire cérébral (AVC) se produit toutes les 4 minutes en France. Selon l’Inserm, 40 % des personnes touchées conservent des séquelles importantes : c’est la première cause de handicap acquis chez l’adulte. D’après une nouvelle étude, parue dans Stroke, les troubles cognitifs seraient fréquents chez les personnes ayant survécu à un AVC. Pour les auteurs, il est nécessaire de renforcer le dépistage.

AVC : quelles sont les conséquences sur la santé cognitive ?

"La déficience cognitive est un trouble souvent sous-déclaré et sous-diagnostiqué, mais très courant, à laquelle les survivants d'un AVC sont fréquemment confrontés", explique le Dr Nada El Husseini, professeure agrégée de neurologie au Duke University Medical Center de Durham, en Caroline du Nord (États-Unis). Deux organisations américaines : l’American Heart Association et l’American Stroke Association ont rassemblé les données concernant les risques de troubles cognitifs chez les survivants d’AVC. Dans un communiqué, les deux associations expliquent que 60 % des personnes ayant survécu à un AVC souffrent de troubles cognitifs dans l’année qui suit. "Pour environ 40 % des survivants, la déficience n'est pas suffisamment grave pour répondre aux critères de la démence, mais a tout de même un impact sur leur qualité de vie, notent les auteurs du communiqué. Jusqu'à 20 % des survivants, qui souffrent de troubles cognitifs légers, récupèrent complètement leur fonction cognitive, généralement dans les six mois suivant un AVC." Jusqu'à un survivant sur trois développe une démence dans les cinq ans.

Troubles cognitifs et AVC : la nécessité du dépistage

Pour les auteurs du communiqué, ces chiffres montrent la nécessité d’un meilleur dépistage des personnes ayant été victimes d’un AVC. "Les survivants d'un AVC devraient être systématiquement évalués pour les troubles cognitifs afin que le traitement puisse commencer dès que possible après l'apparition des premiers signes", estime Nada El Husseini. Elle rappelle que ces troubles peuvent avoir des retentissements importants sur la qualité de vie, car ils ont des conséquence sur "la mémoire, la réflexion, la planification, le langage et l'attention, ainsi que la capacité d'une personne à travailler, conduire ou vivre de manière autonome".

Concrètement, il existe des tests fréquemment utilisés pour repérer les troubles cognitifs, dont la durée n’excède pas trente minutes. Pour les auteurs de ce communiqué, il est primordial de les effectuer au moment de l’hospitalisation juste après l'AVC, puis d’en réaliser d’autres dans les mois qui suivent. "Cependant, le besoin le plus urgent est peut-être le développement de traitements efficaces et pertinents pour les troubles cognitifs post-AVC", rappelle Nada El Husseini.