Insuffisance rénale : des biomarqueurs découverts dans le sang et l'urine

L'ESSENTIEL Sept biomarqueurs urinaires et deux biomarqueurs plasmatiques ont été mesurés.

Chaque augmentation d'écart dans le changement du biomarqueur KIM-1 et MCP-1 dans l'urine et TNFRI dans le plasma était associée à un risque deux à trois fois plus élevé de maladie rénale chronique.

La hausse du biomarqueur urinaire UMOD était liée à une réduction de 40 % du risque de maladie rénale chronique.

Ils sont en forme de haricot et situés derrière l'abdomen. Toutes les 30 minutes, les reins filtrent le sang pour éliminer les déchets, les évacuer dans les urines et ne garder que les substances utiles au bon fonctionnement de l'organisme. On parle d’insuffisance rénale lorsque les deux organes cessent de fonctionner correctement, ce qui peut entraîner une accumulation de déchets et de liquides dans le corps.

Insuffisance rénale aiguë : près de 20 % des patients hospitalisés la développent

"Environ 20 % des adultes hospitalisés développent une insuffisance rénale aiguë et ont un risque trois à huit fois plus élevé de développer une maladie rénale chronique plus tard dans leur vie. L'incidence de l'insuffisance rénale aiguë à l'hôpital continue d'augmenter, c'est pourquoi nous avons cherché à comprendre comment et pourquoi l'insuffisance rénale aiguë évolue vers l'insuffisance rénale chronique, et si le suivi de ces patients dans le temps peut nous donner des indices sur l'évolution de l'insuffisance rénale", a déclaré Chirag Parikh, directeur de la division de néphrologie à la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins, dans un communiqué.

Dans une étude, parue dans la revue Journal of Clinical Investigation, son équipe a voulu déterminer les liens entre les changements des biomarqueurs urinaires et sanguins et la progression de la maladie rénale après l'insuffisance rénale aiguë. Pour cela, ils ont recruté 656 adultes hospitalisés à cause d’une insuffisance rénale aiguë. Les scientifiques ont mesuré sept biomarqueurs urinaires et deux biomarqueurs plasmatiques de lésions rénales, d'inflammation et de santé tubulaire à plusieurs moments, du diagnostic jusqu’à un an après la survenue des lésions rénales aiguës.

Maladie rénale chronique : des biomarqueurs urinaires et sanguins aident à prédire le risque

"Après 4,3 ans, 106 et 52 participants ont développé une insuffisance chronique rénale incidente et une progression de l’insuffisance chronique rénale, respectivement", peut-on lire dans les recherches. Les chercheurs ont constaté que chaque augmentation d'écart dans le changement du biomarqueur KIM-1 et MCP-1 dans l'urine et TNFRI dans le plasma entre le début de l'étude et un an après était associée à un risque deux à trois fois plus élevé de maladie rénale chronique.

"Des lésions tissulaires et une inflammation durables, ainsi qu'un rétablissement plus lent de la santé tubulaire, sont associés à un risque plus élevé de progression de la maladie rénale", ont signalé les auteurs. Cependant, ils ont également observé que l'augmentation du biomarqueur urinaire UMOD était associée à une réduction de 40 % du risque de maladie rénale chronique.

D’après l’équipe, ces résultats pourraient aider les médecins à mieux comprendre si l'organisme guérit correctement après une lésion rénale et, éventuellement, à prévenir la progression de l'insuffisance rénale aiguë vers l'insuffisance rénale chronique. Chirag Parikh souligne la nécessité de poursuivre les recherches sur ces processus biologiques en cours afin de mieux comprendre le passage de l'insuffisance rénale aiguë à l’insuffisance rénale chronique.