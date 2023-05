Crise cardiaque : l’utilisation à long terme des bêtabloquants ne semble pas être justifiée

L'ESSENTIEL Après une crise cardiaque, des bêtabloquants, qui réduisent la fréquence cardiaque et la pression artérielle, sont prescrits pour diminuer le risque de récidive.

Un an après leur infarctus du myocarde, 6.457 patients prenant ces médicaments ont fait une nouvelle crise cardiaque, eu besoin d'une revascularisation non programmée ou ont été hospitalisés pour une insuffisance cardiaque.

Après avoir pris en compte différents facteurs, aucune différence n’a été observée dans les résultats cardiovasculaires des adultes prenant ces traitements et ceux n’y ayant pas recours.

Arythmie, hypertension, angine de poitrine… Les bêtabloquants sont indiqués pour traiter ces différentes maladies. Ces médicaments réduisent la charge de travail imposée au cœur. Ils ralentissent la fréquence cardiaque et limitent l’intensité de la pression que le sang exerce sur la paroi des artères. Ces traitements sont aussi systématiquement prescrits après un infarctus du myocarde, car ils évitent la survenue de troubles du rythme cardiaque. "Cependant, il n'est pas certain que les bêtabloquants aient un rôle à jouer au-delà de la première année suivant la crise cardiaque chez les patients ne souffrant pas d'insuffisance cardiaque ou de dysfonctionnement systolique du ventricule gauche (DSVG)", ont indiqué des chercheurs britanniques et suédois.

34.253 patients prenaient des bêtabloquants un an après leur hospitalisation

Pour en avoir le cœur net, ils ont décidé de réaliser une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Heart. Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques ont utilisé les données de 43.618 adultes ayant souffert d’un infarctus du myocarde entre 2005 et 2016. Après la survenue de cette affection, ils ont été hospitalisés. Les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque ou de dysfonctionnement ventriculaire gauche ont été exclues. Selon l’équipe, 34.253 participants s'étaient vu prescrire des bêtabloquants et prenaient toujours ces médicaments un an après leur sortie de l'hôpital et 9.365 n’ont pas pris ces médicaments.

Crise cardiaque : "réévaluer l’efficacité d'un traitement à long terme" avec des bêtabloquants

D’après les résultats, la prise de bêtabloquants à long terme n’est pas associée à une amélioration des résultats cardiovasculaires au cours d'une période de suivi d’environ 4 ans. 6.457 (19 %) patients sous bêtabloquants et 2.028 (22 %) personnes n’en prenant pas sont décédées, ont fait une nouvelle crise cardiaque, eu besoin d'une revascularisation non programmée ou ont été admis à l'hôpital pour une insuffisance cardiaque. Après avoir pris en compte les facteurs potentiellement influents, aucune différence dans les taux de ces événements n’a été observée entre les deux groupes.

"Les bêta-bloquants sont associés à plusieurs effets secondaires, tels que la dépression et la fatigue. Il est maintenant temps de réévaluer l’efficacité d'un traitement à long terme avec ces médicaments chez les patients victimes d'une crise cardiaque qui ne souffrent pas d'insuffisance cardiaque ou d'un trouble de la fonction vitale", ont suggéré les auteurs dans un communiqué.