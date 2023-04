Crise cardiaque : pourquoi la viande rouge augmente vos risques

L'ESSENTIEL La viande rouge participe au développement des globules rouges.

Cependant, sa consommation élevée est liée à un risque accru de maladies cardiovasculaires.

Les métabolites, des composés organiques, pourraient être à l'origine de ces risques.

La viande rouge est un aliment incontournable de la cuisine française, très appréciée des consommateurs. Elle est riche en protéines, en fer et en zinc, et participe au développement des globules rouges. Cependant, une étude d’août 2022 expose les dangers de cet aliment.

Un risque accru de maladies cardiovasculaires avec la viande rouge

L'étude, publiée dans la revue American Heart Association, confirme que la consommation de viande rouge est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont recueilli les informations de 3.931 participants âgés de plus de 65 ans. Près des deux tiers des participants étaient des femmes et aucun des volontaires n'avait de maladie cardiovasculaire. L'objectif était d’évaluer leur consommation habituelle de viande rouge, de poisson, de volaille et d’œufs. Dans le cadre de l'étude, des échantillons de sang, prélevés à jeun, ont été analysés.

L'équipe de recherche a découvert qu'une consommation importante de viande augmentait le risque de maladies cardiovasculaires athérosclérotiques, qui se manifeste par une accumulation de dépôts graisseux (cholestérol) sur les parois des artères. "Manger plus de viande, en particulier de viande rouge et de viande transformée, est lié à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, même plus tard dans la vie", a déclaré Meng Wang, co-auteur de l'étude.

Le rôle des métabolites dans les maladies cardiaques

Pour les scientifiques, les métabolites, composés organiques produits par le métabolisme, pourraient être responsables du risque plus élevé de maladies cardiovasculaires. "Les métabolites générées par nos microbes intestinaux à partir des nutriments (trouvés) dans la viande rouge, ainsi que la glycémie et l'inflammation générale, semblent expliquer une grande partie de ce risque élevé, plus que les effets du cholestérol sanguin ou de la pression artérielle" a déclaré Meng Wang.

De plus, Dariush Mozaffarian, doyen à la Friedman School et co-auteur principal de l'étude, a précisé comment le risque cardiovasculaire augmente. "Nous avons identifié trois voies principales qui aident à expliquer les liens entre la viande rouge et transformée et les maladies cardiovasculaires, les métabolites liées au microbiome comme le TMAO (produit d’oxydation issu du foie), la glycémie et l’inflammation générale, et chacune d’entre elles semblait plus importante que les voies liées au cholestérol sanguin ou la pression artérielle."