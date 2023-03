S'asseoir les jambes croisées est une très mauvaise habitude, voici pourquoi

L'ESSENTIEL S'asseoir avec les jambes croisées peut avoir des conséquences sur la circulation sanguine et augmenter le risque de caillot.

Cela nuit aussi à la posture et peut entraîner différents décalages, voire une scoliose.

Chez les hommes, cette position pourrait aussi réduire la production de sperme.

À peine assis, vous avez le réflexe de placer l’une de vos jambes sur l’autre. Il est si bien ancré que vous n’en avez même plus conscience. Aussi banal qu’il soit, ce geste peut avoir des conséquences sur votre santé. Adam Taylor, directeur du centre clinique d’apprentissage de l’anatomie de l’université de Lancaster (Royaume-Uni) l’explique dans un article paru sur le site de The Conversation.

Jambes croisées : des risques pour la circulation sanguine

Ce spécialiste rappelle qu’il existe deux façons de croiser les jambes : soit le croisement se fait au niveau du genou, soit au niveau de la cheville. "La plupart des recherches suggèrent que le croisement au niveau des genoux est pire que celui des chevilles, précise-t-il. En effet, s'asseoir de cette façon peut entraîner une augmentation de votre tension artérielle en raison de l'accumulation de sang dans les veines." Pour cette raison, cette position est particulièrement déconseillée aux personnes souffrant de varices. Comme le rappelle l’Assurance maladie : "la position jambes croisées de façon prolongée bloque le sang veineux au niveau des jambes". À terme, cette position peut augmenter le risque de caillots sanguins.

Jambes croisées : quelles sont les conséquences de cette position sur votre posture ?

Mais les jambes croisées ont aussi des conséquences sur notre position. "Plus vous êtes assis longtemps et souvent les jambes croisées, plus il est probable que vous ayez des changements à long terme dans la longueur des muscles et la disposition des os dans votre bassin", ajoute-t-il. Le chercheur britannique rappelle que cela peut entraîner un désalignement des hanches, où l’une devient plus haute que l’autre. Mais cela peut aussi avoir un impact sur la colonne vertébrale et les épaules, qui seront aussi désaxées. La tête peut aussi être décalée, car la colonne vertébrale va travailler pour maintenir la gravité bien au-dessus du bassin. "Votre cou peut également être affecté car un côté du corps est plus faible que l’autre, complète-t-il. Le même déséquilibre peut être observé dans les muscles du bassin et du bas du dos en raison d'une mauvaise posture et des contraintes et tensions causées par la position assise les jambes croisées." Si cette position est tenue longtemps et régulièrement, il y a un risque plus élevé de scoliose, qui correspond à une "déviation permanente de la colonne vertébrale, liée à une rotation des vertèbres", précise l’Assurance maladie. Adam Taylor explique que cela peut aussi entraîner un syndrome douloureux grand trochanter plus important, "une affection courante et douloureuse qui affecte la face externe de la hanche et de la cuisse".

Rester jambes croisées peut affecter votre fertilité

Cette position a des conséquences moins attendues. Selon différentes recherches, elle pourrait réduire la fertilité des hommes. "La température des testicules doit être comprise entre 2°C et 6°C en dessous de la température corporelle standard, rappelle le scientifique. (…) Croiser les jambes peut augmenter la température des testicules jusqu'à 3,5°C. Et des études suggèrent qu'une augmentation de la température du scrotum ou des testicules peut réduire à la fois le nombre et la qualité des spermatozoïdes."

Jambes croisées : des effets bénéfiques pour certaines personnes

Il y a toutefois des exceptions : les personnes "naturellement" décalées en termes de posture. "Une petite étude de 2016 a révélé que pour les personnes qui ont une jambe plus longue que l'autre, s'asseoir les jambes croisées peut aider à ajuster la hauteur des deux côtés du bassin, améliorant ainsi l’alignement", observe ce spécialiste. En cas de douleurs musculaires, la position peut réduire l’activité de certains muscles.

Pour Adam Taylor, la position n’est en réalité pas ce qui compte le plus. S’il recommande d’éviter d’avoir les jambes croisées trop souvent et trop longtemps, il rappelle que "de nombreux facteurs de risque associés au croisement des jambes sont probablement exacerbés par d'autres problèmes sous-jacents tels que la sédentarité et l’obésité". Pour réduire les risques de problèmes de santé, le plus important c’est de bouger et de limiter la sédentarité !