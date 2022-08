Notre posture peut influer sur la façon dont notre estomac absorbe les médicaments

L'ESSENTIEL L'estomac est situé en dessous du foie, devant le pancréas et à côté de la rate.

Cet organe creux en forme de poche mesure en moyenne 25 centimètres de long et 11 centimètres de large.

Capsules, pilules, comprimés… La voie orale est le moyen le plus courant par lequel un médicament est pris en raison de plusieurs avantages, tels que la commodité ou le faible coût. Mais selon des scientifiques de l’université Johns-Hopkins (États-Unis), l'administration par voie orale est, pour le corps, la méthode la plus complexe pour absorber un ingrédient pharmaceutique actif, car "la biodisponibilité du médicament dans le tractus gastro-intestinal dépend des ingrédients du traitement et de l'environnement physiologique dynamique de l'estomac."

Un simulateur basé sur l’anatomie de l'estomac

Dans le cadre d’une étude publiée dans la revue Physics of Fluids, ils ont utilisé un simulateur biomimétique in-silico basé sur l'anatomie et la morphologie de l'estomac pour examiner l'effet de la posture corporelle et de la motilité de l'estomac sur la biodisponibilité des médicaments. Pour rappel, la biodisponibilité correspond au taux et à la vitesse d’absorption du principe actif d’un médicament en fonction de son mode d’administration.

Un impact sur la vitesse de vidange

D’après les simulations, les changements de posture peuvent avoir un effet important (jusqu'à 83 %) sur la vitesse de vidange de l'ingrédient pharmaceutique actif dans le duodénum, à savoir la partie initiale de l'intestin grêle. "De même, une diminution des contractions de l'estomac associées à une gastroparésie (soit un trouble digestif qui affecte le mouvement naturel des muscles de l'estomac) peut également réduire de manière significative la dissolution de la pilule ainsi que la vidange du principe actif dans le duodénum", peut-on lire dans les travaux.