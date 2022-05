Adopter la posture d’un super-héros : la solution pour avoir confiance en soi !

L'ESSENTIEL Le fait que les participants soient des hommes ou des femmes, des étudiants ou des non-étudiants, moins ou plus âgés n’a fait aucune différence.

La posture et le langage corporel sont des outils largement utilisés en psychologie. "En thérapie, ils peuvent aider les personnes à se sentir confiants et à éprouver des sentiments positifs", selon les chercheurs.

"Les premières recherches sur les positions corporelles ont suggéré que certaines manifestations non-verbales peuvent entraîner des changements dans les variables dépendantes de l'auto-évaluation, du comportement et de la physiologie. Pourtant, la reproductibilité de ces effets a fait l'objet de vives critiques", a indiqué une équipe de chercheurs américains et allemands. Dans une récente étude parue dans la revue Psychological Bulletin, ils ont voulu savoir s’il existait un lien entre la posture, le comportement et l’estime de soi.

Pour les besoins de leurs travaux, les scientifiques ont analysé les données enregistrées lors de 130 expériences menées auprès de 9.779 participants dans le cadre de recherches publiées et non publiées. Des méthodes statistiques complexes ont été utilisées pour évaluer les informations des volontaires. "Sur la base de 313 effets provenant de 88 cohortes, nous avons obtenu des preuves d'un effet global statistiquement significatif des postures corporelles", peut-on lire dans l’étude.

Se tenir droit augmente l’estime de soi

D’après les résultats, le fait d’avoir une posture "dominante", c’est-à-dire se tenir droit, bomber le torse et mettre les mains sur ses hanches, a permis aux participants d’être plus sûrs d’eux. L'équipe a également trouvé une corrélation similaire avec le comportement, par exemple la persistance lors de la réalisation d’une tâche, le comportement antisocial, mais ces effets étaient moins importants.

En revanche, l'affirmation selon laquelle certaines postures peuvent stimuler la production d'effets physiologiques, par exemple influencer les niveaux des hormones comme la testostérone et le cortisol, qui avait été avancée dans de précédentes recherches n'a pas été confirmée par les auteurs.