Arrêt respiratoire : une mère alerte sur le BRUE du nourrisson

L'ESSENTIEL Sur TikTok, une mère raconte que sa fille de six semaines a souffert du BRUE.

Ce nom désigne un syndrome caractérisé par un arrêt de la respiration.

Il n’y a pas de cause précise et il se résout spontanément.

Sarah Bendel filme sa petite fille Jojo, au réveil, avec ses enfants. Puis, d’un coup, sa fille aînée l’alerte. Le bébé de six mois régurgite, devient tout rouge et se raidit. "Elle ne faisait plus de bruit, ne criait pas. Elle ne toussait pas. Elle ne respirait pas", raconte la mère de famille dans une vidéo TikTok. Aussitôt, elle hurle "elle ne respire pas, elle ne respire pas !", en s’adressant à son mari présent dans une pièce à côté. Dans différentes vidéos publiées sur le réseau social, l’Américaine explique que sa petite fille a subi un BRUE, soit un brief resolved unexplained event, un court événement résolu inexpliqué en français.

BRUE : qu’est-ce que ce syndrome, marqué par un arrêt de la respiration du nourrisson ?

Ce syndrome concerne seulement les enfants de moins d’un an. Le BRUE est caractérisé par trois critères principaux : sa durée, sa résolution et l’absence d’explication. Comme l’explique un document de l’Académie Américaine de Pédiatrie, le BRUE dure moins d’une minute, généralement sa durée est comprise entre 20 et 30 secondes. Dans le cas de Jojo, sa mère estime qu’elle a arrêté de respirer environ 45 secondes. Elle a pu estimer ce temps grâce à la vidéo du baby-phone, positionné au-dessus de son lit et qui a enregistré toute la scène.

Pour l’Académie Américaine de Pédiatrie, le syndrome est aussi caractérisé par sa résolution rapide. "Le patient est revenu à son état de santé normal après l’évènement", explique le texte. Il ne doit pas y avoir de fièvre, et l’enfant doit avoir une "apparence normale". Cela signifie que le syndrome exclut tous les cas où l’enfant souffre de troubles du rythme cardiaque, de la tension ou encore tous ceux qui présentent des signes de traumatisme.

Enfin, le troisième critère est l’absence d’explication. Le BRUE ne peut pas être expliqué par une pathologie précise.

BRUE : quelle prise en charge pour les nourrissons ?

Dans le cas de Jojo, les médecins ont décidé de l’hospitaliser pour trois jours, comme l’explique sa mère sur TikTok. Elle a ainsi été surveillée par les équipes médicales. Depuis, elle a retrouvé sa forme et est en parfaite santé, selon sa maman.



Selon l’Association Américaine de Pédiatrie, en cas de suspicion BRUE, les soignants doivent réaliser un examen approfondi pour observer l’état de santé actuel de l’enfant, mais aussi se renseigner sur ses antécédents. Cela peut permettre d’écarter d’autres pathologies comme des troubles neurologiques ou respiratoires, d’après le manuel MSD. Si une cause est identifiée alors elle doit être traitée, mais en l’absence de facteur précis, il n’y a pas de protocole défini. Une surveillance à domicile peut être mise en place. Dans tous les cas, un nouvel examen de santé doit être réalisé dans les 24 heures. "Les parents et les soignants doivent être formés à la prise en charge des BRUE et on doit leur proposer une formation à la réanimation cardiorespiratoire des nourrissons et à leurs soins", précise le manuel MSD en ce qui concerne les nourrissons à faible risque de récidive.

BRUE et arrêt de la respiration : quels sont les risques de complication ?

"Le plus souvent, un BRUE est inoffensif et n'est pas le signe de problèmes de santé plus graves ou de décès, précise le site destiné aux professionnels de santé. Un BRUE est peu susceptible d'être un facteur de risque de syndrome de mort subite du nourrisson." Ce sont les causes éventuelles qui peuvent déterminer le risque. Si l’enfant a d’autres troubles par ailleurs, il peut y avoir des complications.

Si l'enfant retrouve un état de santé normal rapidement, il est conseillé de consulter un médecin traitant, dans le cas contraire, il faut se rendre aux urgences, surtout s'il y a des antécédents.