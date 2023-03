Maladie de Hirschprung : de quoi souffre le bébé du YouTubeur Carlito ?

L'ESSENTIEL Le troisième enfant de Carlito souffre de la maladie de Hirschsprung.

Cette maladie est rare et caractérisée par des signes d'occlusion intestinale.

Le traitement de la maladie de Hirschsprung est une chirurgie où la zone malade est enlevée et la continuité digestive rétablie dans le même temps.

Sur les réseaux sociaux, cette nouvelle a ému toute sa communauté : dans une story sur Instagram, le YouTubeur Carlito a en effet indiqué que son bébé souffrait de la maladie de Hirschprung, une maladie congénitale affectant le tube digestif.

La maladie de Hirschsprung touche plus souvent les garçons

Elle est la conséquence d’un défaut de développement du système nerveux dans la paroi du segment terminal de l’intestin, indique l’hôpital Necker, à Paris. A cause de cette pathologie, une partie plus ou moins importante du côlon ne peut pas fonctionner correctement, ce qui perturbe tout l'appareil digestif.

La maladie de Hirschprung tire son nom du pédiatre danois Hirschsprung qui a décrit le premier, au congrès pédiatrique de Berlin en 1886, 20 cas de "mégacôlon congénital". Il s’agissait d’enfants morts de constipation avec distension abdominale majeure.

Elle empêche en effet les selles de s’évacuer spontanément qui s’accumulent jusqu’à obstruction complète. Les symptômes, une fragilité du transit, des constipations et des diarrhées, peuvent être graves et entraîner une occlusion intestinale aux dangereuses conséquences (péritonite, septicémie…).

Cette maladie est rare et sa fréquence dans la population est estimée à environ 1 naissance sur 5.000. Elle est plus fréquente chez les garçons, qui ont classiquement des formes moins étendues que les filles.

Maladie de Hirschprung : le bébé de Carlito va être opéré

Pour Carlito, le diagnostic a été un choc : "C’est dur. L’opération a lieu dans un mois. Si on relativise, si on compare, ce n’est pas grand-chose. Du moins, on l’espère", a déclaré le YouTubeur.

La chirurgie, qui permet de retirer la zone malade du côlon puis de la raccorder à l’anus, est en effet la seule solution pour traiter la maladie. L'intervention est délicate et dure en moyenne quatre heures.

Le 5 mars dernier, Carlito qui forme un duo de choc avec son acolyte McFly, annonçait mettre en pause sa chaîne YouTube pour prendre soin de sa famille : "Cette période est plus que nécessaire pour prendre du recul, se réinventer et retrouver le plaisir pur de créer du contenu entre amis plus simplement", expliquait-il dans un message aux 7,2 millions de fans du duo comique.