Bébés : comment éviter le syndrome de la “tête plate”

L'ESSENTIEL La plagiocéphalie est une déformation du crâne du nourrisson qui se caractérise par un aplatissement asymétrique, sur l'arrière ou un côté de la tête.

Pendant la nuit, le bébé doit être sur le dos, bouger librement et doit pouvoir regarder dans toutes les directions.

La journée, il faut varier ses positions pendant qu'il joue, l'habituer à être sur le ventre quand on le change et changer régulièrement de bras lorqu'on lui donne le biberon.

En 2017, la Haute autorité de santé (HAS) a été saisie par l’association Le Lien qui s’est alarmée d’une hausse de cas de syndrome de la “tête plate”. En décembre la HAS a publié une fiche mémo de conseils aux parents pour éviter que la plagiocéphalie, le syndrome de la tête plate, à leurs enfants. L’objectif est de faire comprendre les causes de ce phénomène et de distiller des conseils pour l’éviter.

Des recommandations pour la nuit et le jour

La plagiocéphalie est une déformation du crâne du nourrisson qui se caractérise par un aplatissement asymétrique, sur l'arrière ou un côté de la tête, lié au couchage du nourrisson sur le dos. Pour prévenir ce phénomène, la HAS recommande de laisser le bébé “libre de bouger la tête et le corps, de jour comme de nuit”.

Lorsque le bébé dort, il faut le coucher sur le dos “dans son lit sur un matelas ferme, dans une turbulette”, ne rien mettre dans son lit, comme des jouets ou des doudous, “pour éviter qu'il les attrape et s'étouffe avec”. Il ne faut pas utiliser de réducteurs de lits, de cale-têtes ou encore de cale-bébés pour lui permettre de bouger librement. Enfin, il faut les laisser regarder dans toutes les directions, sans tour de lit.

Quand le bébé est éveillé, il faut varier ses positions lors des activités de jeu au sol. Pour cela, “disposez ses jouets autour de lui afin de l’inciter à regarder sur les côtés”, conseille la HAS. Pendant que l’on change son bébé, il faut progressivement l’habituer à être sur le ventre. “Il se musclera le cou et le dos”, ajoute-t-elle. Pour donner le biberon ou la tétée, il faut changer de bras, “votre bébé tournera la tête pour capter votre regard”. Enfin, il faut souvent prendre le nourrisson dans les bras, limiter au maximum le temps passé dans du matériel de puériculture comme les transat, baby-relax ou cosy et préférer les sièges-coques aux transports en voiture.