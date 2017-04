Tribune du Dr Briand-Huchet

Tête plate : les pédiatres réagissent après l'alerte du LIEN

Dans une tribune publiée sur le site de l'association Naître et Vivre, le Dr Elisabeth Briand-Huchet rappelle que coucher les bébés sur le dos est vital.

« Désinformation », « Contestations infondées », « accusation indigne d’un médecin »… Dans une tribune publiée sur le site de l’association Naître et Vivre, la pédiatre Elisabeth Briand-Huchet ne mâche pas ses mots. Les raisons de sa colère ? L’association de défense des patients Le Lien, soutenue par des médecins, a affirmé que la plagiocéphalie, mieux connue sous le nom de « syndrome de la tête plate », est en forte augmentation, en raison du couchage sur le dos. Elle aurait même saisi la Haute Autorité de Santé estimant que cela est un problème de santé publique.

Une position qui inquiète et irrite les pédiatres. « Parler de la plagiocéphalie n’autorise pas à anéantir 25 ans de prévention de la mort inattendue du nourrisson ! », a lancé la responsable du centre de référence de l’hôpital Antoine Béclère (Paris). Pour la spécialiste, ces contestations « infondées » portées par des « experts auto-proclamés », et relayés par les médias, sont « irresponsables ». « Accuser la prévention de la mort inattendue du nourrisson, qui depuis 1994 a sauvé plus de 20 000 vies d’enfants, d’être une “maltraitance qui ne dit pas son nom“ est indigne d’un médecin, et encore plus d’un pédiatre », a-t-elle ajouté.

Elle comprend bien sûr les interrogations et préoccupations des parents qui sont confrontés à cette déformation du crâne de leur bébé. Mais elle rappelle que cet aplatissement de l’arrière ou d’un côté de la tête « survient lorsque les bébés sont en permanence positionnés sur le dos, sans pouvoir bouger », soulignant au passage que « dans l’immense majorité des cas, le crâne des bébés concernés se remodèle spontanément avec la croissance et le développement de l’enfant ».