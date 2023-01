Bébé surprise : elle accouche en plein vol sans savoir qu'elle était enceinte

L'ESSENTIEL En France, on estime qu’une grossesse sur 500 est un déni de grossesse

Le terme "déni total" est utilisé lorsqu’une femme découvre sa grossesse au moment du travail ou de l’accouchement.

Lors d’un vol KLM entre Guyaquil, en Équateur, et l’Espagne, Tamara, une jeune femme, a été prise de douleurs au niveau du ventre. Elle s’est donc rendue aux toilettes, mais à sa grande surprise, la voyageuse a découvert qu’elle avait des contractions et donc qu’elle était en plein travail. Après deux contractions, elle a eu son bébé entre les mains.

Un accouchement rapide après un déni de grossesse

Par chance, des professionnels de santé se trouvaient dans l’avion et ont aidé la jeune femme après l’accouchement. À bord du vol, il y avait une infirmière et deux médecins autrichiens. Le bébé a été nommé Maximiliano en hommage à l’une de ces personnes. L'équipage du vol a déclaré être très reconnaissant envers les praticiens dans une interview accordée à NL Times.

La jeune maman et son bébé ont été à admis l'hôpital Spaarne Gasthuis Haarlem Zui lors de l’escale prévue à l’aéroport de Schiphol à Amsterdam (Pays-Bas). "Tamara n'avait aucune idée qu'elle était enceinte et a été assez décontenancée par l’événement", a rapporté l’établissement hospitalier sur sa plateforme en ligne. La jeune femme a donc vécu un déni de grossesse.

Un bébé et une maman en bonne santé

À leur arrivée à l’hôpital, Tamara et Maximiliano étaient tous les deux en bonne santé. "L'équipe du service d'accouchement a fait tout son possible pour que les deux reçoivent des soins appropriés et était en route pour les formalités administratives nécessaires pour Maximiliano. Dès que possible, Tamara et Maximiliano se rendront à Madrid. Le Spaarne Gasthuis leur souhaite bonne chance", a rassuré l'hôpital Spaarne Gasthuis Haarlem Zui.