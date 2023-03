Quelles précautions prendre lors de la première rencontre avec le bébé d’un proche ?

L'ESSENTIEL Le système immunitaire d’un nourrisson est encore immature. Avant de le toucher, il faut ainsi se laver les mains pour ne pas lui transmettre des virus et des bactéries.

La fumée secondaire augmente les risques de développer de l'asthme, des infections de la poitrine et de l'oreille et de mort subite du nourrisson chez les bébés.

Au cours des premiers mois de vie, les muscles du cou des nourrissons ne sont pas encore bien développés.

Vous vous apprêtez à rencontrer votre nièce, filleul ou encore le bébé de votre amie d’enfance ? C’est un moment riche en émotions, dont vous vous souviendrez sûrement toute votre vie. Mais, lors de cette rencontre, il peut être difficile de savoir quoi faire ou ce que l'on attend de vous, en particulier si vous n'avez pas eu l’occasion de vous occuper ou passer beaucoup de temps avec des nouveau-nés ou si c'est la première fois que vous voyez et tenez un enfant dans vos bras. Pour que cette rencontre se déroule à merveille, Sarah Smith, sage-femme et maître de conférences à l’université Anglia Ruskin (Royaume-Uni) dévoile quelques conseils à suivre, dans un article publié sur The Conversation.

Laver vos mains et demander l’accord aux parents avant de toucher le bébé

Avant de prendre un nourrisson dans ses bras, il est essentiel de se laver les mains avec de l’eau et du savon pour éviter de lui transmettre des maladies contagieuses. Pour rappel, "les bébés ont un système immunitaire immature et ont du mal à lutter contre les bactéries et les virus. (…) Certains virus sont relativement inoffensifs pour nous, mais peuvent causer des problèmes plus graves chez les bébés. Le virus de l'herpès peut être transmis à un bébé si vous l'embrassez alors que vous avez un bouton de fièvre, ce qui peut être très dangereux pour les nouveau-nés", a déclaré la spécialiste.

Autre conseil : demander l’accord des parents avant de toucher leur enfant. "Bien qu'il soit tentant de faire beaucoup de câlins au nouveau-né d'un ami ou d'un proche, n'oubliez pas que le fait d'être pris dans les bras de ses parents l'aide à s'attacher à eux. Les odeurs et les sons familiers calment le nouveau-né et l'aident à se sentir en sécurité", a indiqué Sarah Smith.

Se débarrasser des traces de tabac avant la rencontre

La sage-femme rappelle qu’il est déconseillé de fumer à côté d’un nourrisson, car l'inhalation de fumée secondaire augmente les risques de développer de l'asthme, des infections de la poitrine et de l'oreille et de mort subite du nourrisson. "Attendez au moins 30 minutes après avoir fumé avant de prendre un bébé dans vos bras. La fumée de cigarette reste également sur les vêtements. Pensez donc à vous changer après avoir fumé et avant de rendre visite aux parents et au bébé", a-t-elle ajouté.

Bien tenir la tête de l’enfant quand on le porte

Sarah Smith a également précisé que, durant les premiers mois de vie, les bébés n’avaient pas encore développé tous les muscles de leur cou et que leur tête était relativement lourde. Ainsi, si l’on prend un tout-petit dans nos bras, il est très important de bien tenir sa tête et son cou. "Si vous n'avez jamais porté un bébé auparavant, vous pouvez demander à un parent de le placer dans vos bras pendant que vous êtes assis confortablement, ce qui rendra l'expérience moins angoissante pour vous et le bébé."