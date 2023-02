Les bébés se souviendraient des visages malgré les masques faciaux

L'ESSENTIEL Le masque facial a pour objectif d'éviter la transmission du virus par le porteur à son entourage en bloquant les gouttelettes infectieuses.

En France, le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux publics mais il reste recommandé pour les personnes positives au Covid durant les 7 jours qui suivent leur période d'isolement, les cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les personnes vulnérables.

On le sait : un enfant a besoin d’interactions orales et visuelles pour apprendre à parler, à comprendre les émotions ou à créer des relations avec son entourage. Dans une nouvelle étude, des chercheurs de l’université de Californie à Davis (États-Unis) ont évalué les conséquences du port du masque généralisé lors de la pandémie de Covid-19 sur le développement des bébés. "Les gens étaient très inquiets au sujet des masques faciaux et de l'effet qu'ils auraient sur la façon dont les nourrissons apprennent les visages humains", a expliqué Lisa Oakes, co-auteure de l’étude et professeur au département de psychologie et au Center for Mind and Brain de Davis.

Les bébés parviennent à reconnaître les visages avec et sans masque

Lors de la recherche, les scientifiques ont montré des paires de visages de femmes masquées, puis non masquées, via un écran d’ordinateur à 58 bébés assis sur les genoux d’un parent ou sur une chaise haute. Dans le même temps, des caméras ont enregistré le regard des jeunes enfants. Ces tests ont été réalisés au Centre for Mind and Brain de fin décembre 2021 à fin mars 2022. Lors de cette période, le port du masque était recommandé dans cet État pour faire face au variant Omicron.

Selon Michaela DeBolt, doctorante en psychologie cognitive et co-responsable de l’étude, les bébés s’attardent plus longtemps sur des images qu’ils ne connaissent pas. Les chercheurs ont alors pu déduire quels visages ils reconnaissaient lors de ces travaux publiés dans la revue Infancy. "Lorsque les bébés de six à neuf mois ont appris un visage masqué, puis qu'ils ont revu ce visage non masqué, ils l'ont reconnu", a rassuré Michaela DeBolt.

Cependant, les bébés ont eu plus de difficultés à reconnaître les visages masqués lorsqu’ils les ont vus une première fois sans masque. Mais pour Michaela DeBolt, ce phénomène est normal, car même les adultes ont parfois du mal à reconnaître immédiatement un proche quand il porte un masque.

Port du masque : les enfants auraient plus de mal à interpréter les émotions

Malgré les résultats rassurants de cette nouvelle étude, une recherche publiée en 2021 dans la revue Frontiers in Psychology, avait démontré que le port du masque diminuait la capacité à comprendre les émotions chez les enfants de trois à cinq ans.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques de l’Institut italien de technologie avaient évalué 119 personnes, dont 31 enfants âgés de trois à cinq ans, 49 enfants âgés de six à huit ans, et 39 adultes âgés de 18 à 30 ans. Ils avaient ensuite montré aux participants des images d’individus masques et non masqués. Ces derniers devaient identifier les émotions présentes sur les visages des personnages afin de déterminer s’ils avaient l’air triste, heureux, craintifs ou en colère. D’après les résultats, les adultes identifiaient les émotions dans 70 à 80 % des cas contre seulement 40 % chez les trois à cinq ans.