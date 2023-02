Diabète : donner naissance à un gros bébé augmente le risque

L'ESSENTIEL Le diabète de type 2 est caractérisé par un taux trop élevé de sucre dans le sang.

90 % des diabétiques sont atteints d’un diabète de type 2.

D'après le MSD Manual, "un nouveau-né qui présente un poids supérieur à celui de 90 % des nouveau-nés du même âge gestationnel est considéré comme grand pour son âge gestationnel.” Parmi les raisons invoquées, il y a le fait que les parents soient grands, mais aussi que la maman soit obèse ou atteinte de diabète.

Accoucher d’un gros bébé augmente le risque de diabète de type 2

Le lien entre le diabète de la maman et la naissance d’un gros bébé a donc été démontré, mais, jusqu’à présent, aucune recherche n’avait étudié les conséquences de la naissance d’un gros bébé pour une femme qui ne souffrait pas de diabète. C’est la question sur laquelle ont travaillé des scientifiques. Leur étude vient d’être publiée dans la revue American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Les scientifiques ont observé que les femmes enceintes qui n’avaient pas de diabète pendant leur grossesse - et qui n’en avaient pas eu auparavant - et qui ont accouché de gros bébés avaient plus de risques de développer un diabète de type 2 à l’avenir. Les chercheurs estiment que la maladie pourrait se déclarer dans les 10 à 14 années qui suivent l’accouchement.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont analysé les données de 4.025 femmes enceintes qui n'avaient pas de diabète gestationnel. Parmi elles, 535, soit 13 %, ont eu un gros bébé. Ainsi, 10 à 14 ans après l'accouchement, 791 participantes, soit 20 %, ont reçu un diagnostic de prédiabète ou de diabète. Mais, selon les auteurs, la fréquence du prédiabète ou du diabète était plus élevée chez les mamans qui ont eu un gros bébé.

Diabète : mieux considérer le risque dans le suivi des femmes à long terme

"Très souvent, dans la pratique clinique, lorsque nous voyons de gros bébés et que la patiente n'a pas de diabète gestationnel, nous ne parlons pas des conséquences sur sa santé plus tard dans la vie, explique Kartik K. Venkatesh, l’un des auteurs. Mais cette étude suggère qu'il peut également y avoir des conséquences sur la santé de la personne enceinte, même sans diabète gestationnel, lorsqu'elle a un bébé plus grand que la normale. (...) Nous devons cesser de considérer les soins de grossesse comme des soins épisodiques." Avoir un enfant a des conséquences à court et moyen terme mais peut aussi en avoir à long terme. Les scientifiques souhaiteraient donc que les répercussions soient mieux pris en compte par les médecins qui suivent la santé des femmes, tout au long de leur vie.