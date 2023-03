Le lait maternel stimule le développement du cerveau des bébés prématurés

L'ESSENTIEL Le cortex cérébral est généralement sous-développé chez les bébés prématurés.

Selon une nouvelle étude, nourrir les bébés prématurés en soins néonatals avec du lait maternel stimule le développement de leur cerveau.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre l'effet bénéfique observé avec le lait maternel.

Le cortex cérébral - partie du cerveau impliqué entre autres dans l'apprentissage et la réflexion - est généralement sous-développé chez les bébés prématurés. Toutefois, une étude de l’université d’Édimbourg montre que nourrir ces nourrissons nés en avance avec du lait maternel stimule le développement de leur cerveau. Ce qui pourrait aider à réduire les problèmes d'apprentissage associés à une naissance prématurée.

Prématurité : le lait maternel aide au développement du cerveau

Les scientifiques ont scanné le cerveau de 212 bébés qui font partie d'une cohorte appelée "Theirworld Édimbourg". Cette dernière surveille les progrès des enfants prématurés de la naissance à l'âge adulte.

Le groupe comprenait 135 bébés nés avant 32 semaines de grossesse et 77 nés à terme. Le type d’alimentation donnée aux bébés prématurés pendant leur séjour aux soins intensifs néonatals était précisé. Par ailleurs, des scintigraphies cérébrales ont été réalisées environ 40 semaines après la conception.

Les examens cérébraux ont révélé que les nourrissons qui recevaient de plus grandes quantités de lait maternel - de leur mère ou d'une donneuse - avaient un cortex cérébral plus mature que ceux qui en recevaient moins. Les scanners de leur cerveau se révélaient ainsi plus similaires à ceux des enfants nés à terme.

Il faut favoriser l’allaitement pour les bébés prématurés

Le lait maternel contient de nombreux éléments, tels qu'un bon équilibre en graisses, protéines et minéraux, ainsi qu'une gamme d'autres facteurs bénéfiques qui favorisent l'immunité des bébés. Les chercheurs avancent que ces derniers pourraient aussi stimuler le développement du cerveau des petits patients.

"Nos résultats suggèrent que le développement du cerveau dans les semaines suivant la naissance prématurée est amélioré chez les bébés qui reçoivent de plus grandes quantités de lait maternel. Les mères de bébés prématurés doivent être encouragées à donner leur lait maternel, si elles en sont capables, pendant que leur enfant est dans l'unité néonatale, car cela peut offrir les meilleures chances de développement sain du cerveau", explique l’auteure principale de l’étude, Docteur Gemma Sullivan, dans un communiqué de l'université d'Édimbourg.

Néanmoins, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour comprendre comment le lait maternel aide le cerveau des prématurés à rattraper le développement observé chez les nourrissons nés à terme.