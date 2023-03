Diabète gestationnel : des microbes intestinaux pour le dépister dès le 1er trimestre

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert un moyen de diagnostiquer de façon précoce un diabète gestationnel chez la femme enceinte.

C’est la présence de bactéries inflammatoires dans le microbiote intestinal de la femme enceinte qui permet de prédire le développement de la maladie.

Cette découverte permettra d’améliorer la prévention et la prise en charge des femmes enceintes à risques.

Le diabète gestationnel pourrait être diagnostiqué dès le premier trimestre de la grossesse, soit des mois plus tôt que ce qui est généralement détecté : c’est ce qu'ont révélé des chercheurs israéliens dans une récente étude publiée dans Gut.

Diabète gestationnel : une inflammation en cause ?

En effet, alors qu’il est dépisté le plus souvent au cours du deuxième ou du troisième trimestre, des différences marquées dans le microbiote intestinal - la population bactérienne présente dans les intestins des humains et des animaux - des femmes lors du premier trimestre de grossesse (entre la 1ère et la 13ème semaine), permettrait de poser un diagnostic précoce.

Ainsi, d'après l’étude, les femmes qui développent un diabète gestationnel présentent des niveaux élevés de cytokines pro-inflammatoires - des marqueurs de l'inflammation dans le microbiote. Ces marqueurs entraînent une résistance à l’insuline, qui désigne l'assimilation des sucres par l'organisme, typique du diabète.

Comme pour le diabète, le diabète gestationnel est une intolérance aux glucides, c’est à dire un trouble de la régulation du glucose (glycémie) entraînant un excès de sucre dans le sang ou hyperglycémie chronique, selon la Fédération des Diabètiques.

Diabète gestationnel : un diagnostic précoce est possible

Pour mener leurs travaux, les scientifiques ont prélevé des échantillons de selles sur 394 femmes enceintes au cours du premier trimestre de la grossesse. Ils ont ainsi pu étudier le microbiote, l'inflammation présente ou non, et les profils hormonaux. Le régime alimentaire, le tabagisme et d'autres habitudes de vie ont également été enregistrés. Grâce à ces données, les scientifiques ont pu créer un modèle de prédiction du diabète gestationnel.

"La reconnaissance des femmes présentant un risque de diabète gestationnel à un stade précoce de la grossesse pourrait permettre de formuler des recommandations spécifiques pour la prévention de la maladie - actuellement par une modification du mode de vie et, à l'avenir, peut-être par une supplémentation en bonnes bactéries pour le microbiote : les pré-, pro- et postbiotique spécifiques", a déclaré le professeur Omry Koren, de la faculté de médecine Azrieli de l'université Bar-Ilan en Israël.

Une découverte qui réduit les risques pour la maman et le bébé

Le diabète gestationnel touche environ 10 % des femmes enceintes dans le monde, rappellent les chercheurs israéliens. "Le risque le plus important pour le bébé, c’est la macrosomie, c’est-à-dire un poids de naissance trop important, supérieur à 4 kg, qui entraîne un accouchement difficile et des complications comme la dystocie des épaules. Pour la future maman, le risque le plus important est la pré-éclampsie ou toxémie gravidique (associant hypertension artérielle, œdèmes, prise de poids rapide)”, indique la Fédération des diabétiques.

"S'il est possible de prévenir le diabète gestationnel, on assistera à une réduction importante de ses conséquences négatives, pour la mère et sa progéniture, à la fois à court et à long terme, ce qui profitera aux familles du monde entier”, ont conclu les chercheurs.