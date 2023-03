Pourquoi certaines personnes sont-elles hypersensibles ?

L'ESSENTIEL Être hypersensible c'est avoir un ou plusieurs sens qui déclenchent une réaction de confusion, de stress ou de grande nervosité dans certaines situations.

Si nous percevons tous le monde à travers nos cinq sens, pour certains d'entre nous, le bruit, le contact physique ou certaines odeurs peuvent déclencher une nervosité et un stress intenses. Parfois ce sont les émotions des autres qui sont perçues de façon excessive.

Comment les hypersensibles perçoivent-ils le monde qui les entoure ?

Être hypersensible c'est avoir un ou plusieurs sens qui déclenchent une réaction de confusion, de stress ou de grande nervosité dans certaines situations. Il peut s'agir par exemple d'une hypersensibilité au bruit, à certains vêtements, odeurs, aliments ou à la lumière.

Pour les hypersensibles, ce type de situation déclenche une grande souffrance avec parfois des conséquences dans la vie quotidienne.

Que disent les études pour expliquer l'hypersensibilité ?

Initialement décrite chez les enfants autistes ou TDAH (Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité), les études mettent en évidence une hypothèse à la fois génétique et neurologique. Il s'agirait de la transmission d'information dans le cerveau, en particulier au niveau de la substance blanche, qui pourrait provoquer ce type de perception chez certaines personnes, dès l'enfance et pendant toute leur vie.

Qu'en est-il de l'hypersensibilité émotionnelle ?

De même que pour l'hypersensibilité sensorielle, l'hypersensibilité émotionnelle, appelée aussi « haut potentiel émotionnel », déclenche chez celui qui est concerné des émotions particulièrement intenses, en contact avec d'autres personnes ou dans des situations particulières.

La personne hypersensible émotionnelle ressent de façon très intense les émotions des autres, sans comprendre pourquoi. Elle peut être par exemple très heureuse en arrivant à un endroit et de façon soudaine se sentir triste ou anxieuse sans raison particulière. En plus de la perception sensorielle exacerbée, on retrouve aussi une tendance à analyser les autres et se mettre à leur place plus facilement, ainsi qu'une émotivité submergente.

Pour se sentir bien, l'hypersensible émotionnel a donc besoin d'apprendre à se connaître, et à faire la différence entre ce qu'il ressent et ce qu'il perçoit de son environnement, tout en utilisant son émotivité et sa créativité pour son bien-être.

Source : Adrian Galiana-Simal et al. (2020) Sensory processing disorder: Key points of a frequent alteration in neurodevelopmental disorders, Cogent Medicine, 7:1, DOI: 10.1080/2331205X.2020.1736829

En savoir plus : "Suis-je hypersensible ? Enquête sur un pouvoir méconnu" de Fabrice Midal.