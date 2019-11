Comment aider un enfant hypersensible ?

Pour un enfant hypersensible, la moindre émotion est vécue plus intensément que la normale. Les réactions à l'environnement sont parfois disproportionnées et incomprises par l'entourage. Pour l’aider, il faut faire preuve de patience et de compréhension au quotidien.

L'importance de l'environnement

Un enfant hypersensible est particulièrement sensible à son environnement et aux réactions de son entourage. Encore plus que les autres enfants, il se comporte comme une éponge et réagit de façon très intense aux changements, aux émotions des autres, à l'imprévu, ou encore à la répréhension de son comportement. L’aider c’est déjà observer et comprendre sa réaction face aux évènements de la vie.

Apprendre à rassurer et à comprendre son enfant hypersensible

La première étape consiste à reconnaître l'hypersensibilité de son enfant sans le juge et ni le gronder. Aidez-le au contraire à exprimer ses émotions avec des mots en nommant ce qu'il ressent ou ce que vous ressentez.

Ensuite, prêtez une attention particulière à accorder à votre enfant des moments de calme en évitant toute stimulation et agitation. Cela peut vous aider à anticiper et désamorcer une crise lorsqu'il commence à être surstimulé.

Aider un enfant hypersensible c'est :

Éviter le plus possible les surprises en lui expliquant à l'avance le changement, que ce soit dans son environnement à la maison, lors d'un séjour de vacances ou à l'école.

Aidez-le en lui proposant un objet qui le réconforte pour faciliter les transitions.

Encouragez-le à essayer la nouveauté ou se faire de nouveaux copains mais sans le forcer ou le surprotéger. Laisser lui le temps d'observer et de réfléchir avant de passer à l'action.

Enfin, un enfant hypersensible a souvent du mal à distinguer l'importance des choses ou des événements. En lui montrant l'exemple et en expliquant votre réaction par exemple vous pouvez l'aider à prendre du recul pour mieux gérer sa sensibilité.

En savoir plus : “Mon enfant est hautement sensible : De la naissance à l'adolescence, aidons nos enfants à faire de leur sensibilité une force !”, de Elaine N. Aron, aux éditions Leduc.