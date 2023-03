L'ESSENTIEL Plusieurs shampoings secs contiennent des niveaux de benzène supérieurs aux recommandations.

Ce produit chimique augmente le risque de cancer, notamment de leucémie.

En cas d'exposition, il est recommandé d'en parler avec son médecin traitant.

Ils permettent de gagner du temps mais pourraient être dangereux. Plusieurs sortes de shampoings secs ont été retirées de la vente aux États-Unis. Ils contiennent des niveaux élevés de benzène, une substance cancérigène. Mais comment savoir si le produit qu’on utilise est dangereux ? Des spécialistes de l’institut Huntsman contre le cancer, de l’université d’Utah, font le point.

Shampoings secs : des produits retirés des rayons aux États-Unis

D’après une étude du laboratoire Valisure, parue en novembre dernier, 70 % des shampoings secs testés contenaient des niveaux élevés de benzène. "Certains échantillons analysés directement montrent que le produit en spray contenait jusqu’à 170 fois la dose limite déterminée par la Food and Drug Administration", observaient les auteurs dans un communiqué. Peu de temps avant, l’organisme américain avait pourtant rappelé plusieurs marques, "car ils contenaient du benzène", expliquent les auteurs de cette nouvelle recherche. Une vingtaine de produits sont concernés, notamment ceux de la marque Dove, Nexxus ou encore Suave. Mais certaines personnes en ont peut-être toujours dans leurs placards de salle de bain. "Il serait utile de vérifier le nom du produit, le numéro de lot et le code UPC de vos shampooings secs que vous avez stockés et de vous débarrasser de ceux qui contiennent du benzène", recommande Britton Trabert, épidémiologiste à l’institut Huntsman.

Shampoing sec et cancer : quels sont les risques liés au benzène ?

Les risques associés à ce produit sont connus : "depuis 1979, le benzène est considéré comme cancérogène pour l'Homme par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC)", rappelle Rodney Handy, professeur de médecine à l’université d’Utah. La substance augmente le risque de leucémie, notamment la leucémie myéloïde aigüe et la leucémie aigüe non lymphocytaire. "La plupart de nos connaissances sur le benzène en tant que cancérogène pour l'homme proviennent d'individus qui ont été exposés à long terme à des niveaux élevés de benzène, comme les ouvriers travaillant dans la fabrication de produits chimiques qui utilisent du benzène", développe Steven Lacey, chef de division de la santé publique à l’université d’Utah.

Shampoing sec : comment limiter les risques ?

Pour l’heure, les impacts précis du benzène, lorsqu’il est présent dans les shampooings secs, sont encore mal connus. Mais les chercheurs recommandent d’utiliser d’autres produits, qui n’en contiennent pas. "Si vous avez utilisé les shampooings secs répertoriés dans le rappel de la FDA avant qu'ils ne soient retirés du marché, je vous conseille d’en parler à votre médecin", recommande Britton Trabert. Seul un professionnel de santé pourra observer les effets éventuels du produit sur votre santé et réaliser des analyses complémentaires si nécessaire.