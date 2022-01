Pourquoi se laver les cheveux pourrait faire grossir ?

L'ESSENTIEL Les flacons de shampoing contiennent des perturbateurs endocriniens

Les perturbateurs endocriniens agissent sur les cellules graisseuses

C'est un effet inattendu des produits que l'on utilise pour se laver les cheveux : ils pourraient contribuer à une prise de poids ! Publiée dans Environmental Science & Technology, la recherche a passé au crible 55 000 composants chimiques différents présents dans les bouteilles de shampoing et flacons de gel douche en plastique. Sur les 629 substances détectées par les scientifiques, onze sont connues pour être des perturbateurs endocriniens.

Parmi les substances identifiées, les bisphénols et les phtalates, des perturbateurs endocriniens connus car présents dans de nombreux produits en plastique de notre quotidien et dont l'influence sur les cellules graisseuses a été souligné.

Le rôle de la chaleur et de l'humidité

Le fait que ces objets soient stockés dans nos salles de bain influerait sur la manière de les transférer à notre organisme, notamment à cause de la chaleur et de l'humidité, estime les chercheurs de l'université norvégienne des sciences et technologies.

"Notre étude démontre que les plastiques à usage quotidien contiennent des mélanges puissants de MDC et peuvent donc être un facteur environnemental pertinent mais sous-estimé contribuant à l'obésité", soulignent les chercheurs.

Les perturbateurs endocriniens agissent sur de nombreuses fonctions du corps : en plus des dysfonctionnements hormonaux, ils peuvent également favorisent le cancer ou encore le cholestérol.